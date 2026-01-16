Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 16 janvier

Bélier

Vous souhaitez préparer un changement de voie, tout est permis… C'est à vous de jouer !

Taureau

Ne tendez pas l'oreille à la rumeur du monde, écoutez vos propres désirs et non pas ceux qu'on vous dicte.

Gémeaux

C'est une journée pleine de grands chagrins et d'immenses bonheurs, les émotions sont exacerbées pour le meilleur et pour le pire.

Cancer

Votre instinct ne vous trompera pas, vos échanges sont intuitifs et automatiques…

Lion

Vous verrez les choses d'une façon plus positive et vos proches le remarqueront.

Vierge

Dopé d'une belle énergie, vous donnez un coup d'accélérateur pour accomplir vos tâches.

Balance

La chance est au rendez-vous, faites des démarches importantes, lancez vos projets, au moins sur papier.

Scorpion

L'équilibre revient à vitesse grand V dans votre vie financière, par l'apport des autres et surtout les conseils avisés.

Sagittaire

Vous êtes bousculé dans vos habitudes et c'est tant mieux ! Un petit parfum d'aventure flotte dans l'air.

Capricorne

L'ambiance favorise les discussions, parfois les polémiques ! Ne multipliez pas les prises de position sans réfléchir…

Verseau

Votre sang-froid en perte de vitesse a généré une perte d'énergie. Prenez du recul, vous avez le temps de le faire.

Poissons

Le moment est idéal pour rassembler autour de vous tous ceux que vous aimez.