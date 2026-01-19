Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 19 janvier

Bélier

N'hésitez pas à parler de vos projets autour de vous. Vos proches se feront un plaisir de vous aider.

Taureau

Le manque de sommeil pourrait se faire sentir. Depuis quelque temps vos nuits sont courtes.

Gémeaux

Evitez de provoquer des rivalités, montrez-vous plus adulte et sachez reconnaître vos torts.

Cancer

Si vous avez de l'argent à placer, ne vous lancez pas à l'aveuglette. Faites confiance à des professionnels.

Lion

Grâce aux réseaux sociaux, vous pourriez retrouver une personne perdue de vue et renouer des liens.

Vierge

Mettez de l'ordre dans vos idées avant d'entamer une discussion avec votre moitié.

Balance

Le climat familial sera chaleureux, profitez-en pour passer du temps avec vos proches.

Scorpion

Vous avez un charme irrésistible. Il est temps que vous en preniez conscience !

Sagittaire

N'en faites pas trop ou vous risquez d'obtenir l'effet inverse à celui recherché !

Capricorne

Vous serez tenté par les voyages et l'aventure. Tâchez de concrétiser vos projets. Ne vous contentez pas de rêver !

Verseau

Prenez les choses comme elles viennent. Ce n'est pas le jour de prendre des initiatives.

Poissons

Si vous sentez la tension nerveuse monter en vous, prenez le temps de souffler, ne la laissez pas s'accumuler.