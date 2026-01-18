En ce moment I'M LIKE A BIRD NELLY FURTADO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 18 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 18/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 18 janvier
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bélier

Ne vous laissez pas influencer par l'agitation ambiante qui risque de ne pas vous faire prendre les bonnes décisions.

Taureau

Il y a de l'électricité dans l'atmosphère ! Pour agir comme vous l'entendez et maintenir le cap, il vous est conseillé de maîtriser vos émotions.

Gémeaux

Beaucoup d'agitation dans le ciel ! Tout va trop vite et les décisions peuvent être prises de manière irréfléchie.

Cancer

Ne soyez pas trop rigide sous prétexte de garder vos positions. Vous aurez tendance à en faire trop.

Lion

Votre volonté ne suffira pas à embellir votre journée, vous devriez plutôt vous laisser aller à l'ambiance douce et créative.

Vierge

Vous pouvez compter sur votre sens de la justice pour vous aider à être bien entouré en ce moment.

Balance

Si vous avez un programme, ne croyez pas qu'il se déroulera sans encombre !

Scorpion

La tension nerveuse peut vous valoir quelques soucis psychosomatiques, mineurs mais usants.

Sagittaire

Vous changerez d'orientation pour un meilleur équilibre de votre situation.

Capricorne

Vous êtes fin prêt à relever des challenges, l'action vous est favorable, inutile de trop réfléchir, foncez !

Verseau

Vous devriez parler de certains projets d'avenir avec votre moitié ou avec les personnes qui vous entourent.

Poissons

Vous avez toutes les cartes en main pour faire valoir vos compétences, marquer des points et gagner du terrain !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 18 janvier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple