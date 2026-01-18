Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 18 janvier

Bélier

Ne vous laissez pas influencer par l'agitation ambiante qui risque de ne pas vous faire prendre les bonnes décisions.

Taureau

Il y a de l'électricité dans l'atmosphère ! Pour agir comme vous l'entendez et maintenir le cap, il vous est conseillé de maîtriser vos émotions.

Gémeaux

Beaucoup d'agitation dans le ciel ! Tout va trop vite et les décisions peuvent être prises de manière irréfléchie.

Cancer

Ne soyez pas trop rigide sous prétexte de garder vos positions. Vous aurez tendance à en faire trop.

Lion

Votre volonté ne suffira pas à embellir votre journée, vous devriez plutôt vous laisser aller à l'ambiance douce et créative.

Vierge

Vous pouvez compter sur votre sens de la justice pour vous aider à être bien entouré en ce moment.

Balance

Si vous avez un programme, ne croyez pas qu'il se déroulera sans encombre !

Scorpion

La tension nerveuse peut vous valoir quelques soucis psychosomatiques, mineurs mais usants.

Sagittaire

Vous changerez d'orientation pour un meilleur équilibre de votre situation.

Capricorne

Vous êtes fin prêt à relever des challenges, l'action vous est favorable, inutile de trop réfléchir, foncez !

Verseau

Vous devriez parler de certains projets d'avenir avec votre moitié ou avec les personnes qui vous entourent.

Poissons

Vous avez toutes les cartes en main pour faire valoir vos compétences, marquer des points et gagner du terrain !