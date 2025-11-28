Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 28 novembre

Bélier

Si vous restez attentif et réactif, vous aurez l'occasion d'intégrer facilement un groupe social intéressant.

Taureau

Plus que jamais, vous avez besoin de sincérité et de rapprochement.

Gémeaux

Vous en demandez trop, trop vite et vous voilà en doute sur les sentiments que l'on vous porte.

Cancer

Ne comptez pas sur les nouveaux venus pour vous soutenir c'est plutôt vos anciens amis qui défendent vos intérêts.

Lion

Jouez cartes sur table avec votre moitié et votre couple ne s'en portera que mieux.

Vierge

Vous vous sentez pleinement confiant et à l'aise pour aller au-devant des autres.

Balance

En parvenant à accepter certaines contraintes, vous gagneriez à long terme, dans vos relations financières.

Scorpion

Votre pouvoir de conviction est au top et les discussions sont inattendues. Sortez vos antennes !

Sagittaire

Vous cherchez la nouveauté et l'univers vous entend comme par magie.

Capricorne

Ce n'est pas le moment de prendre des engagements sérieux, dans le domaine affectif ou financier. L'ambiance est instable.

Verseau

Excellente forme générale en perspective, surveillez ce que vous mangez et vous gagnerez en énergie.

Poissons

Vous allez pouvoir faire des remises en question bien utiles pour simplifier votre vie relationnelle.