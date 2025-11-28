En ce moment Budapest George EZRA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 28 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 28/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 28 novembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bélier

Si vous restez attentif et réactif, vous aurez l'occasion d'intégrer facilement un groupe social intéressant.

Taureau

Plus que jamais, vous avez besoin de sincérité et de rapprochement.

Gémeaux

Vous en demandez trop, trop vite et vous voilà en doute sur les sentiments que l'on vous porte.

Cancer

Ne comptez pas sur les nouveaux venus pour vous soutenir c'est plutôt vos anciens amis qui défendent vos intérêts.

Lion

Jouez cartes sur table avec votre moitié et votre couple ne s'en portera que mieux.

Vierge

Vous vous sentez pleinement confiant et à l'aise pour aller au-devant des autres.

Balance

En parvenant à accepter certaines contraintes, vous gagneriez à long terme, dans vos relations financières.

Scorpion

Votre pouvoir de conviction est au top et les discussions sont inattendues. Sortez vos antennes !

Sagittaire

Vous cherchez la nouveauté et l'univers vous entend comme par magie.

Capricorne

Ce n'est pas le moment de prendre des engagements sérieux, dans le domaine affectif ou financier. L'ambiance est instable.

Verseau

Excellente forme générale en perspective, surveillez ce que vous mangez et vous gagnerez en énergie.

Poissons

Vous allez pouvoir faire des remises en question bien utiles pour simplifier votre vie relationnelle.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacoche tour de taille
Sacoche tour de taille Talence (33400) 4€ Découvrir
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 28 novembre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple