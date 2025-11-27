En ce moment bandaids Katy PERRY
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 27 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 27/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de vivre selon votre nature authentique, vos aspirations réelles.

Taureau

C'est un moment pour faire des projets ambitieux et vous le sentez très bien, aujourd'hui.

Gémeaux

Vous êtes motivé pour mener à bien toutes vos tâches et vous ne vous laissez pas distraire par les influences extérieures.

Cancer

Reprenez la liste de vos envies, c'est le moment, les fées vous entendent…

Lion

Dynamisme et efficacité sont au rendez-vous. Vous ne ménagez pas vos efforts pour boucler tout ce que vous avez à faire.

Vierge

Une situation positive qui vous satisfait pleinement, c'est le programme de ce jour.

Balance

Ne négligez pas les activités qui vous permettent de décompresser

Scorpion

Votre sensualité et votre sociabilité sont en hausse ! La journée est idéale pour passer du temps avec vos amis.

Sagittaire

Une amitié qui se transforme en amour, une relation qui devient plus intense, vous devriez être heureux de ce qui vous attend aujourd'hui.

Capricorne

Ne vous contentez pas d'à peu près. Vous avez besoin de récolter des renseignements fiables.

Verseau

Offrez-vous le luxe de rester vous-même, vous avez le potentiel pour montrer aux autres qui vous êtes vraiment.

Poissons

C'est un jour parfait pour se déplacer qu'il s'agisse d'honorer des rendez-vous, de rendre une petite visite ou juste se promener…

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 27 novembre
