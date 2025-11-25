En ce moment Avec toi AMIR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Société. Une tradition devenue obsession : les Français succombent aux calendriers de l'Avent

Société. Chaque mois de décembre, le calendrier de l'Avent revient comme une tradition chaleureuse… mais en 2025, il atteint des sommets : 54% des Français déclarent en avoir acheté au moins un cette année !

Publié le 25/11/2025 à 17h55 - Par Aline
Société. Une tradition devenue obsession : les Français succombent aux calendriers de l'Avent
Il n'est plus seulement un plaisir pour les enfants : il est devenu une expérience pour tous et une façon douce d'attendre les fêtes. Le calendrier de l'Avent s'invite dans les foyers. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Qu'il soit rempli de chocolats, de thés, de mini-cosmétiques, de bières artisanales, de bijoux ou même de jouets, le calendrier de l'Avent n'a plus rien d'un simple produit saisonnier. Il n'est plus seulement un plaisir pour les enfants : il est devenu une expérience pour tous et une façon douce d'attendre les fêtes. Partout en France, les enseignes déclinent des dizaines de modèles, du plus simple au plus sophistiqué. Les consommateurs, eux, y voient un mélange de plaisir, de réconfort et de surprise quotidienne : un petit geste qui apporte une touche de magie pour chaque nouvelle case.

Cette tendance n'est pas qu'hexagonale : Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis… le succès est mondial. Le calendrier de l'Avent est aujourd'hui un incontournable de la période de Noël, un objet que l'on s'offre, que l'on collectionne parfois, et que de nombreux foyers ne pourraient plus imaginer laisser de côté.

Alors, tradition réinventée ou plaisir coupable assumé ? Une chose est sûre : le calendrier de l'Avent s'impose en 2025 comme un véritable phénomène de société. Tendance Ouest vous offre d'ailleurs votre calendrier de l'Avent beauté de L'Oréal Paris avec 24 cadeaux pour vous chouchouter en attendant Noël. Retrouvez les modalités pour tenter votre chance ici.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Société. Une tradition devenue obsession : les Français succombent aux calendriers de l'Avent
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple