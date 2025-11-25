Société. Une tradition devenue obsession : les Français succombent aux calendriers de l'Avent

Qu'il soit rempli de chocolats, de thés, de mini-cosmétiques, de bières artisanales, de bijoux ou même de jouets, le calendrier de l'Avent n'a plus rien d'un simple produit saisonnier. Il n'est plus seulement un plaisir pour les enfants : il est devenu une expérience pour tous et une façon douce d'attendre les fêtes. Partout en France, les enseignes déclinent des dizaines de modèles, du plus simple au plus sophistiqué. Les consommateurs, eux, y voient un mélange de plaisir, de réconfort et de surprise quotidienne : un petit geste qui apporte une touche de magie pour chaque nouvelle case.

Cette tendance n'est pas qu'hexagonale : Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis… le succès est mondial. Le calendrier de l'Avent est aujourd'hui un incontournable de la période de Noël, un objet que l'on s'offre, que l'on collectionne parfois, et que de nombreux foyers ne pourraient plus imaginer laisser de côté.

Alors, tradition réinventée ou plaisir coupable assumé ? Une chose est sûre : le calendrier de l'Avent s'impose en 2025 comme un véritable phénomène de société.