Noël 2025. Des calendriers de l'Avent normands avec du beau, du bon et du local

En France, de nombreux artisans, comme La Boîte du Fromager, se distinguent dans le domaine du calendrier de l'Avent : leur calendrier 2025 du Fromage, créé avec le Meilleur ouvrier de France François Bourgon, contient 24 portions de fromages fermiers et artisanaux. Les gourmands salivent aussi devant l'édition 2025 de ce calendrier-fromage 100% artisanal, qui propose chaque jour une nouvelle spécialité fermière.

Pour les gourmands audacieux

L'originalité passe également par le salé et le local. Un calendrier de saucissons artisanaux propose 3 grands saucissons secs et pas moins de 84 mini-saucissons aux recettes variées, de quoi renouveler l'apéro chaque soir ! Côté boissons, les idées fusent : on peut patienter avec 12 bouteilles de vin de 75cl (rouges et blancs) soigneusement sélectionnées, ou trinquer quotidiennement avec 24 mini-apéritifs. Même le pastis a son calendrier : 24 fioles de 20ml de pastis artisanal (de distilleries françaises) sont ainsi proposées pour les amateurs d'anis.

Dans l'Ouest, les artisans misent sur les terroirs locaux

L'épicerie fine en ligne "Produits Normandie" commercialise un calendrier de l'Avent avec 24 bières artisanales normandes, issues de la Brasserie de l'Odon, Brasserie de Sutter, Brasserie de la Lie, Bière la Thörgoule, Normandy Beer Factory, Brewmaker, la Cotentine, Travailleurs de l'amer…

Le site Made in Calvados propose un coffret de 24 bières normandes variées (blondes, IPA, etc.).

Côté sucré, les Caramels d'Isigny lancent un calendrier gourmand de 24 caramels fondants au beurre d'Isigny AOP, illustrant cette nouvelle envie de saveurs locales.

La chocolaterie Yver, à Caen et Granville, a aussi son calendrier 2025 : 24 cases garnies de chocolats assortis, sablés et pâtes de fruits normandes.

La célèbre biscuiterie Jeannette, propose réunit 24 douceurs artisanales : madeleines, financiers, cakes et brownies, aux saveurs variées, du citron au caramel en passant par le Calvados. Autant dire que le terroir se déguste désormais jour après jour jusqu'au 25 décembre !

Pour les esprits joueurs et créatifs

Certains calendriers misent sur le jeu et la narration. Par exemple, le nouveau " Calendrier Escape Game 2.0 " propose chaque jour un chapitre de roman immersif et une énigme à résoudre. Chaque case dévoile un " nouveau chapitre " de l'histoire et un puzzle (code secret, labyrinthe, poème à décrypter, etc.), parfois complétés par des QR codes pour débloquer des mini-jeux numériques. On transforme ainsi l'attente en véritable aventure ludique et narrative.

D'autres jeux se glissent dans les cases : calendrier de devinettes, casse-tête en bois, mini-jeux de société… L'esprit reste le même. Ces formules ludiques hors chocolat s'adressent à tous, des passionnés d'énigmes aux familles en quête d'animation quotidienne.

Insolite, écolo et décalé

La palme de l'originalité revient aux concepts les plus décalés. Pour les allergiques au kitsch de Noël, il existe même un "anti-calendrier" : baptisé "En attendant ce foutu Noël", il renferme 24 anti-contes au ton résolument noir, parfaits pour rire (jaune) du mythe du père Noël. De leur côté, les écolos seront séduits par les versions "zéro déchet" : chaque surprise est un objet réutilisable (savons, graines, coffrets DIY…) présenté dans un emballage écoconçu. Ces calendriers alternatifs allient magie de Noël et geste responsable, en valorisant l'artisanat local et les matériaux naturels.

La culture pop et le numérique n'échappent pas non plus au phénomène

Les fans de figurines peuvent collectionner 24 jouets via un calendrier LEGO (par exemple un coffret Star Wars contenant droïdes et accessoires). De plus en plus de collectivités se digitalisent : la Mayenne organise un jeu-concours sur Instagram (du 1er au 24 décembre) avec chaque jour un lot local à gagner (séjour, panier gourmand, etc.). De nombreuses lectures en ligne, vidéos thématiques ou jeux de réseaux sociaux "calendrier" émergent pour agrémenter ce mois de décembre.

En 2025, bref, tout peut se cacher derrière un numéro : bière locale, fromage fermier, énigme ou figurine de collection. Le compte à rebours jusqu'au 25 décembre n'a jamais été aussi surprenant et personnalisable, place à l'attente festive sur mesure !