Musique. Après 30 ans de règne, Mariah Carey cède sa place à Sia

Culture. Un nouveau classique de Noël est né : découvrez "Snowman", un hit de Sia qui crée la surprise et qui s'est imposé en tête des écoutes mondiales au mois de décembre 2025.

Publié le 02/01/2026 à 09h19 - Par Aline
Mariah Carey, pourtant surnommée "Reine de Noël", s'est fait détrôner cette année ! Découvrez sur Tendance Ouest le hit qui s'est hissé à la première place du classement. - Instagram - @mariahcarey

Depuis sa sortie en 1994, le titre All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey incarnait à lui seule l'esprit des fêtes. Dès les premiers jours de décembre, il retrouvait mécaniquement le sommet des classements mondiaux, porté par les radios, les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Pendant plus de trois décennies, aucune autre chanson n'avait réussi à détrôner ce classique devenu incontournable, au point de faire de la chanteuse américaine la "Reine de Noël" incontestée.

Snowman, la surprise devenue phénomène mondial

En décembre 2025, la hiérarchie vacille. Snowman, extrait de l'album Everyday Is Christmas de Sia, prend la première place des chansons de Noël les plus écoutées au monde. Une performance remarquable face à des titres historiques comme Last Christmas de Wham ! ou It's the Most Wonderful Time of the Year d'Andy Williams.

Voici le classement mondial de ce mois de décembre 2025 :

1. Snowman – Sia

2. All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

3. Last Christmas – Wham !

4. Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow ! – Dean Martin

5. It's the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams

De nouveaux classiques pour une nouvelle génération

Faut-il y voir la fin du règne de Mariah Carey ? Rien n'est moins sûr. L'icône reste indissociable des fêtes de fin d'année. Mais cette année 2025 marque un tournant symbolique : les habitudes d'écoute évoluent, et même les traditions les plus solides peuvent être bousculées. Avec Snowman, Sia prouve qu'il est encore possible de créer un nouveau classique de Noël, capable de s'imposer à l'échelle mondiale.

