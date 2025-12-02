En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Musique. Les hits de Noël sont déjà en tête des charts

Culture. Les classiques de Noël retrouvent le devant de la scène et font exploser les compteurs de streams, prouvant que la magie des fêtes commence dès maintenant.

Publié le 02/12/2025 à 17h43 - Par Kevin
Musique. Les hits de Noël sont déjà en tête des charts
Les chansons de Noël s'invitent déjà dans les playlists des plateformes de streaming, Mariah Carey en tête. - Youtube - Mariah Carey

Les chansons de Noël envahissent déjà les playlists. Sur Spotify Monde, cinq titres festifs figurent dans le top 10 : Mariah Carey en tête avec All I Want for Christmas Is You, Jingle Bell Rock de Bobby Helms, Wham! avec Last Christmas, le hit de Brenda Lee Rockin' Around The Christmas Tree et Ariana Grande avec Santa Tell Me.

En France, le phénomène est également en marche. Mariah Carey voit son tube remonter de la 189e à la 57e place du Top Singles, avec plus d'1,1 million d'écoutes en une semaine, soit une hausse de 82%. Last Christmas retrouve la 88e position avec près de 886 000 écoutes, tandis que Snowman de Sia s'invite en 163e place avec 649 200 lectures.

Malgré ses 31 ans, All I Want for Christmas Is You continue de battre des records. Le titre cumule 2,29 milliards de streams sur Spotify et 16 certifications platine aux Etats-Unis. Il reste un incontournable de la saison et confirme que Noël se prépare déjà en musique. 

