Musique. Découvrez des chansons de Noël inédites

La période de l'Avent a démarré et avec elle ses chansons de Noël qui nous plongent dans l'ambiance ! Entre les titres de Mariah Carey, Michael Bublé, les crooners et autres grands classiques de fin d'année, vous souhaitez de la nouveauté ?

Voici une liste non exhaustive de ce qui est sorti sur le thème de Noël cette année 2024 :

Ed Sheeran - Under the Tree

La superstar anglaise est de retour ! Après un duo de Noël mémorable avec Elton John en 2021, voici un nouveau titre de Noël d'Ed Sheeran. Beaucoup plus mélancolique, car le fond de la chanson est triste, sur un Noël passé seul, ce titre fait partie de la bande originale du film d'animation jeunesse Ce Noël-là (That Christmas en VO) sorti ce vendredi 6 décembre sur Netflix.

Jacob Collier - Three Christmas Songs (An Abbey Road Live-To-Vinyl Cut)

Le prodige anglais, passé par Coutances en 2017, capable de tout chanter et tout jouer, adepte des montages vidéo incroyables où à lui seul il joue comme tout un orchestre et chante comme une chorale, a décidé de convier des fans pour chanter avec lui des chants de Noël avec grande justesse. Des frissons.

Michael Bublé & Carly Pearce - Maybe This Christmas

Un Noël sans écouter Michael Bublé et son album Christmas n'a pas la même saveur. Mais Michael Bublé ne s'assoit pas sur son énorme succès en proposant un nouveau single de saison ! Accompagné de Carly Pearce, il chante aussi sur le thème de la solitude à Noël.

Charlie Puth - December 25th

Charlie Puth s'est inspiré de WHAM et son célébrissime Last Christmas pour ce titre. Une musique légèrement rétro et une histoire d'amour ratée. Car on ne le rappelle jamais assez, mais la chanson de WHAM parle de la fin d'une relation amoureuse.

Pentatonix - Meet Me Next Christmas

Le groupe vocal américain spécialisé dans l'a cappella a aussi sorti une chanson pour un film de Noël signé Netflix. Meet Me Next Christmas est le titre original du film, vous le retrouverez au catalogue Netflix en France sous le nom Le Rendez-vous de Noël, avec en tête d'affiche l'actrice américaine Christina Milian, l'épouse de M Pokora.

Calum Scott & Christina Perri - Kid At Christmas

Le chanteur britannique Calum Scott travaille actuellement sur un nouvel album, lui qui a pu partir en tournée avec Ed Sheeran qu'il considère désormais comme un mentor. Il s'est associé sur cette chanson à la chanteuse américaine Christina Perri et ensemble ils retrouvent leur âme d'enfant quand vient Noël.

Perrie - Christmas Magic

La chanteuse britannique Perrie, révélée avec le groupe Little Mix formé à la suite d'un passage à The X Factor, propose une chanson de Noël pleine d'espoir. Elle se filme avec son fils Axel et se base sur son histoire. Elle demande au père Noël de lui ramener son amoureux pour Noël. C'est en effet le footballeur Alex Oxlade-Chamberlain, un international anglais qui joue toute l'année en Turquie.