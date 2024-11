Film. "Le Grinch" avec Jim Carrey bientôt sur Netflix : un classique de Noël à partager en famille

Film. Préparez le chocolat chaud et les couvertures ! Dès dimanche 1er décembre, Netflix accueille "Le Grinch", le film culte de 2000 réalisé par Ron Howard. Cette adaptation hilarante et émouvante, portée par la performance légendaire de Jim Carrey, promet de ravir petits et grands pendant les fêtes.