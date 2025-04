Télévision. Vitaa rejoint la nouvelle série de TF1 et Netflix, "Tout pour la lumière" !

La chanteuse Vitaa, bien connue pour ses tubes et ses duos marquants, s'apprête à relever un tout nouveau défi : celui de comédienne. Elle rejoint le casting de Tout pour la lumière, une fiction coproduite par TF1 et Netflix, inspirée de l'univers de la Star Academy.

Un virage inattendu pour Vitaa

Après avoir été marraine de la promotion 2023 de la Star Academy, Vitaa passe devant la caméra pour la première fois dans une série télévisée. Si elle s'était déjà essayée au doublage dans les films d'animation Les Trolls 2 et Les Trolls 3, c'est bel et bien son premier rôle en tant qu'actrice dans une fiction en prises de vue réelles.

Le tournage a débuté en mars à La Ciotat et dans les studios de la Belle de Mai à Marseille. Pour l'heure, le mystère plane encore sur le rôle qu'elle incarnera. S'agira-t-il de son propre personnage, ou d'un rôle totalement inédit ? Le suspense reste entier.

Un casting déjà très prometteur

Aux côtés de Vitaa, on retrouvera notamment Joy Esther, dans le rôle principal de Victoria Vargas, une ancienne star de la chanson qui revient sur les lieux de son passé : l'école de danse Lumière, fondée par sa mère, Florence (incarnée par Isabel Otero). Entre rivalités artistiques, secrets de famille et passions retrouvées, la série promet de mêler émotion, drame et musique. Le casting compte également Lannick Gautry, Aurélien Wilk, Gwendal Marimoutou, et peut-être même Lorie, dont la participation reste à confirmer.

La série Tout pour la lumière devrait arriver à l'écran en juin. Une chose est sûre : on a hâte de découvrir Vitaa dans ce nouveau rôle !