Film. "Un P'tit Truc en plus" : la comédie phénomène débarque à la télévision !

Le film Un P'tit Truc en plus, réalisé et interprété par Artus, avec Clovis Cornillac et Alice Belaïdi, a cartonné au box-office avec plus de 10,7 millions de spectateurs fin octobre 2024. Cette comédie humaine, touchante et décalée, raconte l'histoire de deux braqueurs en cavale qui, pour échapper à la police, se réfugient dans une colonie de vacances pour adultes en situation de handicap. Entre quiproquos et moments d'émotion, ils vont vivre une aventure qui les changera à jamais. Après avoir marqué les esprits au cinéma, le film sera diffusé pour la première fois à la télévision sur Canal+ vendredi 15 novembre. Cette diffusion, réservée aux abonnés, fait aussi face à une forte concurrence en prime time : "Star Academy" sur TF1 avec Nikos Aliagas, la saison 5 de la série Astrid et Raphaëlle sur France 2, ou encore la comédie Epouse-moi mon pote de et avec Tarek Boudali et Philippe Lacheau sur M6. Un challenge à ne pas manquer pour ce film qui bouscule les clichés avec humour et bienveillance. La comédie ne sera pas disponible sur Netflix avant le printemps 2025. Quant à la télévision, c'est M6 qui devrait diffuser le film en clair en tant que coproducteur du film français de l'année.