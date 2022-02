Nouvelle saison de Camping Paradis ce soir et début de la websérie Camping 0.0

Sur TF1 ce soir, c'est le début de la nouvelle saison inédite de “Camping Paradis” avec Laurent Ournac, Jennifer Lauret et Princess Erika. Le premier épisode est intitulé “La grande invasion” et sera diffusé à 20h45. Par ailleurs, face à l’énorme succès de la série, TF1 a décidé de la décliner en web-série. 6 épisodes d'environ 2 minutes seront prochainement visibles sur la toile. Le premier épisode de "Camping 0.0" sera mis en ligne sur le site de TF1 à l'issue de la diffusion à la télévision de "Camping Paradis" (ndlr : soit vers 22h30).

C'est ce soir que la suite du diptyque consacré à Mesrine, l’ennemi numéro 1, sera diffusé sur M6. Lundi dernier, la Six n'avait réunit que 11,8% du public autour de Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard Depardieu et Gilles Lellouche. Ce soir, vous découvrirez la suite de ce biopic de nombreuses fois récompensé et signé Jean-François Richet, c'est à 20h45 sur M6.

En bref et sur les autres chaines :

Castle sur France 2

Incroyables expériences sur France 3

Un téléfilm français avec Clovis Cornillac sur Canal +. Ça s'appelle Mister Bob et c'est à 20h50.