Pierre Hermé lance ce soir un défi aux candidats de Masterchef.

Sur TF1 : suite de Masterchef dès 20h45. Ce soir pour le 5eme épisode, les candidats devront relever un défi de taille : reproduire le plus célèbre gâteau de l'un des pâtissiers français les plus connu du monde : Pierre Hermé. Bien sur, il sera présent, ce qui mettre un petit peu plus la pression aux candidats.

Sur France 2, vous avez rendez vous avec de la politique et le débat des primaires socialistes. Dès 20h35, la chaîne vous proposera en partenariat avec Le Monde, une émission spéciale calibrée de 119 minutes où les candidats à cette primaire débattront autour de David Pujadas.

Fiction inédite sur France 3 avec Fabrice Luchini et Louise Bourgoin. Il s'agit d'une comédie dramatique qui vous est proposée à partir de 20h35.

Nouvelle série inédite sur Canal + en deuxième partie de soirée. Dès 22h25, vous pourrez découvrir la version américaine de la série "Shameless". Égratignant avec humour l'"American way of life", ce programme adapté de la série anglaise éponyme, est actuellement diffusé outre-Atlantique sur Showtime, et c'est ce soir qu'il arrive en France.

Sur M6, le Marrakech du rire 2011 avec Jamel. Ce projet initié et produit par le comédien Jamel Debbouze sera diffusé dès 20h45 ce soir. Avec la chaîne, il aurait d'ailleurs signé un partenariat de trois ans. Nous devrions donc le voir plus fréquemment sur M6. Ce soir, l'humour est à l'honneur avec ses amis Omar et Fred, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Patrick Timsit, Kev' Adams et même Zinedine Zidane qui ont tenu a participer "même s'ils avaient une appréhension de jouer devant un public qu'ils ne connaissaient pas".