Intervention de Nicolas Sarkozy à la télévision ce soir.

L’événement télé de ce jeudi, c'est l'allocution de Nicolas Sarkozy ce soir en direct sur France 2 et TF1. A 20h15, le président de la république répondra aux questions d’Yves Calvi et de Jean-Pierre Pernaut en direct depuis l’Élysée. Situation grecque, recapitalisation des banques, mondialisation, croissance, emploi et pouvoir d’achat en France, avenir de l’Europe… Tels seront les principaux thèmes abordés dans cette émission spéciale.

Cette intervention sera suivie (avec probablement du retard) de la demi-finale de “Masterchef” sur TF1. Il ne reste que 3 candidats ! Ils s'affronteront ce soir dans plusieurs défis qui leur permettront d'accéder à la grande finale.

Sur France 3, un rendez vous cinéma vous est proposé dès 20h35 avec "Welcome" : film français de 2009 réalisé par Philippe Lioret et qui raconte les aventures d'un maître-nageur qui décide d'aider un jeune émigrant à atteindre le Royaume-Uni. Vincent Lindon joue le rôle du maître nageur. Le film a été sacré Meilleur Film lors du Prix Lumière 2010 et a été nommé 10 fois aux Césars 2010. Nous vous le conseillons vivement, c'est à 20h35 sur France 3.

En bref, la suite de votre programme télé pour ce soir :

Envoyé Spécial sur France 2.

The Event et Shameless sur Canal +

Une comédie allemande de 2008 sur Arte intitulée "Boxhagener Platz", c'est à 20h40

Enfin sur M6 : un téléfilm inédit à 20h45 intitulé Dans la peau d'une grande. C'est avec Claire Keim