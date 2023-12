Insolite. Mariah Carey détrônée des chansons de Noël après 29 ans au top

Incroyable mais vrai. La reine Mariah Carey destituée de son trône par une chanson des années 50. En effet, comme chaque année, le 1er novembre à 00h pile, Mariah Carey revient sur le devant de la scène avec son fameux "it's time", "c'est l'heure" pour les puristes. Habillée en mère Noël, elle se hisse depuis 1994 à la première place des titres écoutés avec son incontournable "All I Want for Christmas is You" et ce, sur toute la période de Noël.

Grâce à ce tube, Mariah Carey devient la toute première star au monde,à conserver la première place sur quatre décennies. Pour vous donner une idée, sa chanson a été écoutée 1,6 milliard de fois sur Spotify. Un succès sans pareil qui vient pourtant de s'achever cette année. Serait-ce le glas de Mariah Carey ?

Cette année, c'est donc Brenda Lee qui caracole en tête avec "Rockin' Around the Christmas Tree" sorti en 1958. L'interprète n'avait que 13 ans lorsqu'elle a enregistré ce morceau. Une incroyable consécration qu'elle célèbre 65 ans plus tard sur X : " La chanson est sortie quand j'étais adolescente et savoir qu'aujourd'hui, elle résonne à travers différentes générations, c'est l'un des meilleurs cadeaux que j'aie pu avoir". Elle fête d'ailleurs ses 79 ans ce lundi 11 décembre.