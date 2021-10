Insolite. Un steward partage l'esprit de Noël dans un vol Bâle-Prague

C'était le vendredi 20 décembre dernier, les passagers du vol Bâle (Suisse)- Prague (République Tchèque) ont eu la surprise d'avoir un peu plus que leurs consignes de sécurité.

En plus de savoir comment attacher sa ceinture et où se trouvaient les masques à oxygène et autres issues de secours, leur steward a profité du micro pour entonner "All I want for Christmas is you", le standard de Noël de Mariah Carey !

Un bon moment pour les passagers et une bonne publicité pour le steward qui va sortir un album avec son groupe John & the steeds grâce à un financement participatif.