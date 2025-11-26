Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 26 novembre

Bélier

C'est le moment idéal pour mener habilement toutes sortes de négociations.

Taureau

Votre humeur joyeuse décuple votre charisme. Tout le monde se presse autour de vous, vous faites une forte impression.

Gémeaux

Le climat sera agréable aujourd'hui, vous serez en phase avec ceux qui vous entourent, vous saurez faire de bons choix.

Cancer

Aujourd'hui, vous débordez de sensualité, ce qui lance une foule de signaux dans votre entourage.

Lion

L'ambiance générale est loin d'être zen. Méfiez-vous de ne pas vous emporter, ni de vous montrer trop autoritaire envers les autres.

Vierge

Au travail, l'ambiance est bonne et vous invite à partager de bons moments avec vos collègues.

Balance

Pour éviter les discordes, modérez vos paroles et vos actes.

Scorpion

Vous affichez une forme splendide et un moral d'acier, vous êtes prêt à conquérir le poste ou la personne de vos rêves.

Sagittaire

La journée ne va pas être de tout repos car il y a de l'électricité dans l'air !

Capricorne

Vous risquez de revivre des petits souvenirs qui ont marqué votre passé. Cela pourrait réveiller votre petit côté nostalgique.

Verseau

Il est temps de passer à la vitesse supérieure pour faire avancer vos projets, cherchez les bons contacts sans plus attendre.

Poissons

Continuez sur votre lancée, votre inspiration est bonne et profitable, vous avancez dans un état d'esprit positif.