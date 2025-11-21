Près de l'Aigle. Le chantier d'agrandissement du parc d'activités de la Frémondière est lancé

10 hectares de plus. La deuxième phase des travaux est lancée pour le parc d'activités de la Frémondière, à Saint-Ouen-sur-Iton, près de L'Aigle. Les élus locaux et les acteurs du projet se sont réunis mercredi 20 novembre pour lancer le chantier, grâce auquel deux entreprises vont bientôt pouvoir s'implanter : Transports Aiglons, société de transports, et SETIN, entreprise de quincaillerie.

"Faire du sur-mesure"

Depuis plus de quinze ans, la Communauté de communes des Pays de l'Aigle et la SHEMA (société d'économie mixte hérouvillaise) développent, main dans la main, une concession d'activité. L'objectif est de "faire du sur-mesure", selon Jean Sellier, président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle. Les travaux ont pour but "d'accompagner tant que faire se peut les entreprises qui veulent s'étendre", ajoute-t-il.

Les travaux ont pour but d'étendre le parc d'activités de la Frémondière de plus de dix hectares. - Lucie Peudevin

"Il faut s'implanter à l'Aigle"

Au total, la concession d'aménagement couvre déjà 28 hectares, répartis sur trois sites différents : la Foucardière, le Buât et la Frémondière. "Il faut s'implanter à l'Aigle", déclare Lucile Cantet, directrice générale de la SHEMA. "Nous sommes en secteur ZFRR +, les entreprises ont toutes les raisons de s'y implanter", ajoute-t-elle.

Lucile Cantet sur le sujet Impossible de lire le son.

Parmi ces avantages, le zonage France ruralités revitalisation (ZFRR +) permet aux entreprises de bénéficier d'avantages fiscaux.

Plusieurs structures y sont déjà installées, comme le village d'artisans où travaillent E-servo, entreprise de reconditionnement de servo-moteurs spécialisée en économie circulaire, et la société F2A, anciennement LTI, spécialisée dans la fabrication de composants acoustiques et aérauliques.

A lire aussi. Environnement. Les entreprises normandes assurent leur transition écologique avec le Cap Décarbone

Les murs construits avec l'aide de la SHEMA deviendront la propriété de la Communauté de communes des Pays de l'Aigle, à partir de 2030.