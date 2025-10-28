Environnement. Les entreprises normandes assurent leur transition écologique avec le Cap Décarbone

A L'Aigle, écologie rime avec économie. Mardi 28 octobre, les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE) normandes ont pu envisager leur transition écologique grâce au Cap Décarbone. Chaque année, cet événement vise à rassembler intervenants et dirigeants de la région, sur cinq à sept demi-journées, pour sensibiliser à l'urgence climatique.

"C'est notre raison d'être"

Le Cap Décarbone a réuni à L'Aigle une quarantaine de gérants d'entreprises "pour témoigner et montrer comment verdir l'industrie française", affirme Aurélien Lebreton, créateur de la PME E-Servo, entreprise de reconditionnement de servo-moteurs spécialisée en économie circulaire. "C'est notre raison d'être", ajoute-t-il.

Invités par l'association NEODD (Normandie entreprises objectifs développement durable), ces chefs d'entreprise ont présenté leurs actions en faveur de la décarbonisation. "J'ai présenté un robot de découpe qui répond aux besoins de décarbonisation dans lequel j'ai investi pour mon entreprise Normapack conditionnements", ajoute Bulent Ozcan, gérant de la société d'emballage et de conditionnement de pièces industrielles. "L'idée, c'est d'accélérer ce que nous avons initié et de le rendre pérenne", ajoute-t-il concernant son entreprise basée à Saint-Symphorien-des-Bruyères, dans l'Orne.

"A plusieurs, ils y arriveront"

Pour NEODD, association créée il y a quatre ans, l'objectif est de réduire l'empreinte carbone des entreprises par la prise de contact. "Passer à l'action n'est pas simple mais à plusieurs, ils y arriveront, exprime, confiante, Béatrice Beauté, assistante de gestion NEODD. Surtout en allant à la rencontre de territoires plus éloignés de la grande activité que sont Caen et Rouen pour la Normandie", insiste-t-elle.

Pour ce faire, des outils numériques tels que B-NEODD et Evol'up sont mis à disposition par l'association pour aider les organisations à trouver prestataires, aides et financements et donc améliorer leur stratégie environnementale.

Le Cap décarbone finira son tour normand fin novembre à Eu, en Seine-Maritime. "Nous sommes déjà en train d'organiser le Cap Décarbone pour 2026", conclut Beatrice Beauté.