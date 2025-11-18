L'Aigle. Une personne grièvement blessée après être tombée dans la Risle

A L'Aigle, dans l'Orne, une personne est tombée dans la rivière la Risle, lundi 17 novembre. Les secours, alertés vers 17h30, ont réussi à la sauver.

Le SMUR sur place

Au total, neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés aux côtés du SMUR de l'Aigle et des forces de l'ordre. Grièvement blessée, la victime a été emmenée au centre hospitalier de la ville. Les circonstances de l'accident restent à déterminer.