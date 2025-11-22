Football américain. Une nouvelle équipe d'entraîneurs chezles Léopards de Rouen

Les Léopards de Rouen, pensionnaires du championnat élite (D1), le plus haut niveau du football américain français, entament leur préparation pour la saison 2026 sous le signe du changement. Après une saison 2025 jugée "compliquée" et marquée par le départ de l'ancien entraîneur Pierre Miellot, le directeur du club, Edouard Bovin, a misé sur une nouvelle équipe dynamique, rassemblée autour d'une même idée : "La progression et la performance collective."

Un entraîneur en chef

au parcours international

A la tête du staff, Ulysse Massé, 26 ans. Il prend les rênes de l'équipe en tant que "head coach" (entraîneur en chef). Originaire de Bordeaux, il a rapidement délaissé sa carrière de joueur, après un bref passage en deuxième division chez les Lions de Bordeaux, pour se focaliser sur le coaching. "J'ai toujours voulu être entraîneur", confie-t-il. Formé notamment aux Lions de Bordeaux et chez les Pirates du pôle espoir dans la même ville, il continue sa carrière en tant que coach, ce qui lui a ouvert des portes en Equipe de France mais aussi à l'international, comme au Canada ou en Suisse. "Ces expériences m'ont permis d'étoffer mon bagage et, finalement, de devenir entraîneur en chef ici à Rouen", ajoute-t-il. Arrivé début septembre, Ulysse Massé a dû rapidement prendre ses marques et s'intégrer à l'équipe, depuis les enfants du club jusqu'aux joueurs les plus expérimentés qui ont entre 19 et 36 ans. "La plupart ont compris que j'étais là pour la même chose qu'eux, c'est-à-dire faire avancer le club," explique-t-il, ajoutant qu'il obtient le respect "grâce à son travail au quotidien". Son objectif est clair pour la saison : "Se positionner au mieux dans le championnat", tout en apportant sa pierre à l'édifice dans la professionnalisation progressive du club.

Aux côtés d'Ulysse Massé, le staff technique est un mélange d'anciens joueurs du club et d'experts aguerris, unis par une philosophie commune du sport : "la performance collective", affirme l'entraîneur en chef. Parmi eux, Faiz Yacoubo, coordinateur défensif, figure de longue date mais aussi de nouveaux entraîneurs : Etienne Rossignol, coordinateur offensif, Nicolas Cremer pour perfectionner l'attaque des receveurs, et Vincent Buffet qui apportera sa connaissance de la ligne défensive. La saison des Léopards commence le 7 février 2026 avec un déplacement à La Courneuve pour affronter les Flash, sans rencontre de présaison prévue. D'ici là, le nouveau staff a pour mission de forger une équipe prête à rugir dans l'Elite.