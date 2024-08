Rouen. Protéger son drapeau et conquérir le ballon : je me suis mis au flag football

Pratiquer le football américain sans les chocs ni les blessures, c'est la promesse du flag football. La pratique est née aux Etats-Unis, avec pour objectif d'initier les plus jeunes au football américain. C'est un sport de gagne-terrain sans contact. Pour stopper l'adversaire, il faut attraper l'un des deux drapeaux (flag) accrochés à sa ceinture.

Chez les Léopards de Rouen, spécialistes du foot US, la pratique du flag football est courante. Les membres du club se retrouvent deux fois par semaine pour s'entraîner au centre sportif de La Petite Bouverie. Sur place, je suis accueilli par Gontran Ménager, coach défensif de l'équipe mais aussi joueur.

Attention, ça pique !

Une fois mes chaussures lacées, je me dirige vers le terrain pour entrer dans le vif du sujet. Quelques tours de terrain histoire de m'échauffer et quelques gammes pour préparer mes muscles. Avant de passer à une partie importante, les mains : "C'est primordial, c'est ce qui nous sert à attraper le ballon, un peu comme au basket ou au handball", indique le spécialiste. "Pour attraper le ballon, il y a deux méthodes. S'il est en l'air, tu formes un triangle avec tes doigts pour le saisir ou alors tu attends qu'il redescende pour qu'il plonge dans tes bras", explique le passionné. Afin de mieux capter la balle, je suis équipé de gants en cuir qui assurent une meilleure accroche. On passe aux choses sérieuses, et au ballon qu'on appelle aussi le "pigskin" qui signifie peau de cochon, matière dont il était fait à l'origine. Et je peux vous dire que ça pique ! Je me suis pris le ballon de plein fouet sur le côté droit et, avec le froid, je l'ai senti passer !

Place ensuite au match. J'intègre une équipe de quatre. Nous avons quatre tentatives pour marquer. L'idée est d'avancer vers la zone de marque. Il y a un lanceur et trois coureurs, dont je fais partie. Je dois allier stratégie et vitesse pour tenter de marquer. Malgré mes efforts, le manque d'expérience me porte préjudice et contribue sans doute à faire perdre mon équipe.

L'âge moyen de l'équipe est de 30 ans. Ils sont unanimes quant aux avantages de la discipline. "Il y a moins de contraintes sur notre vie personnelle, moins d'entraînements en salle de musculation et même moins de blessures que dans du football américain", témoigne Simon Chappaz, un pratiquant. Toutes les conditions sont réunies pour que ce sport mixte poursuive son développement. Pour ma part, il est temps de bien m'hydrater pour éviter les courbatures du lendemain.

Pratique. La licence de flag football en sénior (+16 ans) s'élève à 100€ l'année.