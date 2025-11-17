Service public. Un nouveau parcourscycliste du centre-ville aux Hauts de Rouen

Un parcours cycliste fléché a été mis en place par la Ville de Rouen pour faciliter l'accès du centre-ville aux Hauts de Rouen, avec une pente plus douce et en toute sécurité. Une initiative lauréate du Budget Participatif citoyen 2023.

Deux points de départ du centre-ville de Rouen sont proposés. L'un depuis la place Saint-Marc via la voie de TEOR et l'autre depuis la place Saint-Vivien par la rue Saint-Hilaire. Les deux itinéraires se dirigent tous les deux rue des Petites Eaux de Robec, tout en longeant le Robec, pour rejoindre la rue Grieu et l'avenue des 4 Cantons dans les Hauts de Rouen. Le trajet se termine sur l'avenue de la Grand'Mare, qui sera réaménagée pour inclure une piste cyclable.