Service public. Un nouveau parcourscycliste du centre-ville aux Hauts de Rouen

Economie. La Ville de Rouen a mis en place un nouveau parcours cycliste fléché pour se rendre du centre-ville aux Hauts de Rouen plus aisément, avec une pente plus douce et en toute sécurité.

Publié le 17/11/2025 à 15h25 - Par Margaux Fresnais
Le parcours cycliste est entièrement fléché pour guider les cyclistes en toute sécurité.

Un parcours cycliste fléché a été mis en place par la Ville de Rouen pour faciliter l'accès du centre-ville aux Hauts de Rouen, avec une pente plus douce et en toute sécurité. Une initiative lauréate du Budget Participatif citoyen 2023.

Deux points de départ du centre-ville de Rouen sont proposés. L'un depuis la place Saint-Marc via la voie de TEOR et l'autre depuis la place Saint-Vivien par la rue Saint-Hilaire. Les deux itinéraires se dirigent tous les deux rue des Petites Eaux de Robec, tout en longeant le Robec, pour rejoindre la rue Grieu et l'avenue des 4 Cantons dans les Hauts de Rouen. Le trajet se termine sur l'avenue de la Grand'Mare, qui sera réaménagée pour inclure une piste cyclable.

