Le 6 septembre 2025, le SC Hérouville Saint-Clair et l'Avant-Garde Caen se retrouvent pour lancer leur saison de Régional 1. Sur la pelouse du stade de Venoix, Hérouville ne fait pas dans le détail : un succès net, clair et sans bavure, 7-1. Le début parfait pour le club promu, engagé sur une belle dynamique après un été ambitieux.

Sauf que cette victoire éclatante ne survivra pas longtemps aux vérifications administratives. Car derrière cette large domination sportive se cache une erreur réglementaire lourde de conséquences.

A lire aussi. Coupe de France de football. Découvrez le tirage des clubs normands pour le 7e tour

Un joueur muté en trop : Hérouville perd un match… gagné 7-1

Quelques jours après la rencontre, la Ligue examine les feuilles de match et constate qu'Hérouville a inscrit un huitième joueur muté, là où sept étaient autorisés pour les deux premiers matchs de la saison. Une incompréhension interne : le joueur concerné, Titouan Lefranc, ne devait plus être considéré comme muté… mais son délai expirait quatre jours après la rencontre.

Résultat : la victoire 7-1 se transforme en défaite sur tapis vert, avec un point de pénalité en prime. Un coup dur pour le club et pour son entraîneur, Benjamin Morel, qui tente de garder le cap malgré cette décision frustrante.

L'AG Caen pensait gagner sur tapis vert… mais perd aussi !

Dans un scénario logique, l'Avant-Garde Caen aurait dû récupérer les trois points. Mais l'affaire prend une tournure encore plus folle : le club caennais avait, lui aussi, aligné un joueur non qualifié. Medhi Taileb, suspendu lors de cette première journée, aurait dû rester en tribunes.

La conséquence tombe deux mois plus tard : Hérouville perd le match. Caen… aussi. Les deux clubs écopent d'un point de pénalité. Medhi Taileb reçoit même un match de suspension supplémentaire.

Une décision rarissime, qui transforme un simple match de Régional 1 en un cas d'école sportif… et un petit bijou pour la page FFL (Fédération française de la lose ou défaite), ravie de voir la Normandie offrir un tel scénario.

Un début de saison gâché, mais une envie de repartir de l'avant

Sportivement, Hérouville avait pourtant bien démarré : une large victoire contre l'AG Caen, puis une qualification en Coupe de France. Malgré la sanction, l'entraîneur Benjamin Morel veut rester positif : le groupe doit "se remettre les têtes à l'endroit et repartir de l'avant" comme le souligne le média spécialiste "foot normand". Titouan Lefranc, désormais pleinement qualifié, pourra d'ailleurs participer aux prochains matchs.

Du côté de l'AG Caen, l'heure est aussi à l'organisation pour éviter qu'une telle double erreur ne se reproduise. Une chose est sûre : ce match restera dans les mémoires du football normand… pour longtemps.