Près de Caen. Une mère frappe sa fille : "On pleure car on a faim, ils sont tout le temps dans le lit"

Sécurité. Une femme de 33 ans était jugée au tribunal judiciaire pour des faits de corruption et des violences sur mineure de moins de 15 ans à Cagny. Des faits qui se sont déroulés du 8 mai 2021 au 17 mai 2023.

Publié le 14/11/2025 à 12h03 - Par garde deMartine Dubos
L'affaire était jugée au tribunal de Caen jeudi 13 novembre. Une mère est accusée de corruption et de violences sur mineures. - Fotolia

Le 8 juillet 2023, le père séparé de sa conjointe récupère ses deux enfants chez lui pour le week-end, à Cagny. Sa nouvelle compagne remarque alors des bleus sur les jambes de l'enfant. La petite de 5 ans dit d'abord qu'elle s'est blessée à l'école puis finit par avouer à son père que sa mère l'a battue avec une baguette car elle se disputait avec son jeune frère.

Menaces et coups

En août 2023, il refuse alors de reconduire les enfants chez leur mère et porte plainte contre elle pour mauvais traitement sur leur fille. Celle-ci est auditionnée le 8 juillet 2023 et a beaucoup de mal à s'exprimer. Il en ressort que sa maman l'a battue avec une baguette. Elle lui donne des coups, la gifle et la menace : "Je vais te foutre à la DASS, à la poubelle." Elle dit aussi qu'elle a vu sa mère et son nouveau compagnon nus dans leur lit qui "se frappaient sur les cuisses" et s'embrassaient.

"On pleure car on a faim"

Elle précise : "Ils sont tout le temps dans le lit. Mon petit frère et moi, on pleure car on a faim, mais ils restent dans leur chambre." Le père obtient la garde des enfants en août 2023. Mais en novembre il va les conduire chez les grands-parents maternels car il n'arrive plus à gérer sa fille et il ne se manifestera plus.

A la barre au tribunal de Caen le 13 novembre, la mère réfute les accusations. Elle pense que la fillette a raconté des faits qui se sont passés chez son père. Depuis le 25 février 2025 elle a la garde exclusive des enfants.

L'avocate de la partie civile déplore les conséquences désastreuses sur la petite fille. Elle est perturbée et a subi un choc émotionnel. Le procureur remarque que le père a disparu et que tout semble aller bien maintenant entre la mère et sa fille. Il réclame 6 mois de prison avec sursis. Pour l'avocate de la défense, sa cliente dit vrai et n'est pas à l'origine des faits reprochés. Elle plaide la relaxe. Le délibéré sera rendu jeudi 20 novembre.

