Près de Caen. Un forcené profère des menaces de mort : la gendarmerie ouvre le feu et le blesse grièvement

Sécurité. Ce jeudi 13 novembre, un homme menaçant a été grièvement blessé lors d'une opération menée par la gendarmerie à Blainville-sur-Orne.

Publié le 13/11/2025 à 17h44 - Par Lilian Fermin
Les gendarmes ont tiré sur un forcené à Blainville-sur-Orne ce jeudi 13 novembre. - Illustration (Martin Patry)

Tôt ce jeudi 13 novembre matin, une importante opération de gendarmerie a eu lieu dans le quartier Colbert à Blainville-sur-Orne. Un homme retranché chez lui se montrait menaçant. "Il voulait tuer et égorger des gens", rapporte le maire Lionel Marie. Dans la matinée, un médiateur est intervenu pour essayer de le calmer.

L'homme dans un état second

Visiblement sans succès, puisque les gendarmes ont décidé de mener une opération, à l'issue de laquelle les forces de l'ordre ont été contraint de faire usage de leurs armes à feu. L'homme d'environ une quarantaine d'années a été grièvement blessé au ventre.

"C'est quelqu'un qui avait une vie compliquée", témoigne le maire. Le forcené, qui aurait l'habitude de consommer de la drogue, était potentiellement sous l'emprise de stupéfiants ce matin. "Il avait quelques problèmes de voisinage, mais qui n'allaient pas très loin. Il habitait ici depuis 2015", confie Lionel Marie. 

"Blainville-sur-Orne est une ville calme", se désole l'élu, qui ne veut pas que cet événement "dramatique" ne vienne assombrir la réputation de sa commune. "On travaille justement sur la prévention pour éviter ce type de situation."

Le procureur Joël Garrigue s'est rendu sur place, une enquête est désormais en cours. Le magistrat doit communiquer plus amplement durant la journée.

