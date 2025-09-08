Vire. Une forte odeur émanait du logement : le corps d'un homme mort depuis 15 jours découvert

Macabre découverte dans un appartement de Vire, dans le quartier du cimetière Saint-Benoît. Samedi 6 septembre, les gendarmes ont pénétré dans le logement après l'alerte d'une voisine, rapportent nos confrères de La Manche Libre. Celle-ci n'avait pas de nouvelles depuis une quinzaine de jours de la part de l'homme de 49 ans qui vivait dedans. De plus, une odeur désagréable commençait à se dégager.

Les forces de l'ordre ont ainsi constaté le décès du quadragénaire. Sans travail et malade, l'homme vivait avec un chat. Désormais, les gendarmes sont à la recherche d'un membre de la famille de la victime.