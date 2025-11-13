En ce moment Seven Nation Army The White Stripes
Evénement. Marché de Noël, grande parade… plus d'un mois d'animations au programme avec Rouen Givré

Loisir. L'événement Rouen Givré prévu du 21 novembre au 28 décembre commence à se préparer dans la ville. Le marché de Noël prévu sur le parvis de la cathédrale voit ses premiers chalets s'installer.

Publié le 13/11/2025 à 11h48 - Par Alexandre Leno
Les premiers chalets commencent déjà à s'installer sur le parvis de la cathédrale. Ici en 2024. - Justine Carrère

Les premiers chalets commencent déjà à s'installer sur le parvis de la cathédrale. Le marché de Noël de Rouen est attendu du 21 novembre au 28 décembre dans le centre historique de la ville avec pas moins d'une cinquantaine d'exposants.

Des animations en pagaille

L'événement s'inscrit dans le cadre de Rouen Givré qui propose aussi le "refuge givré" sur la place Saint-Sever pour les habitants de la Rive-Gauche. Rendez-vous donné les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires avec pléthore d'animations, jeux, ateliers et spectacles. Rouen Givré s'installe aussi dans les autres quartiers de la ville :

• rue Saint-Lô,

• rue Saint-Nicolas,

• quartier Beauvoisine,

• Croix de Pierre

• et Saint-Marc.

Le 105 participe également à l'événement avec l'installation d'une patinoire éphémère du mardi 16 au mardi 23 décembre qui fera écho au Gala glacé le 18 décembre avec des démonstrations des clubs sportifs rouennais à la patinoire Nathalie Pechalat.

A lire aussi. La marionnette Zappy Dou vous lit le premier texte qui mentionne le père Noël

Parmi les temps forts cette année, la traditionnelle grande parade de Noël est prévue le 1er décembre. 10 chars et une centaine de danseurs autour du père Noël et de son traîneau vont ainsi parader de la place des Emmurées jusqu'à la place de l'hôtel de Ville. Ensuite, le public pourra profiter de la "vélo-parade givrée", défilé de vélo customisé aux couleurs de Noël lancé le 7 décembre.

• A lire aussi. Un marché de Noël éphémère installé à la gare : "On voit des choses différentes"

Tout aussi classique, le championnat normand du pull moche de Noël est organisé le 15 décembre sur la place de la cathédrale. Les inscriptions se poursuivent d'ailleurs jusqu'au 4 décembre.

