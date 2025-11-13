Près d'Alençon. "Nous allons comme nous devons aller" : Leur fils a été tué au Bataclan il y a dix ans

Le temps passe mais la tristesse, elle, ne disparaîtra jamais. "Elle peut ressurgir à certains moments plus qu'à d'autres", confie Philippe Duperron, président de l'association 13onze15 Fraternité et vérité. Il y a dix ans, ce père de famille ornais perdait l'un de ses fils, Thomas, dans les attentats djihadistes du 13 novembre, qui avaient coûté la vie à plus de 130 personnes à Paris et Saint-Denis.

"Une lueur d'espoir"

Le 13 novembre 2015, Thomas Duperron, âgé de 30 ans et originaire d'Alençon, assistait au concert des Eagles of Death Metal, au Bataclan. Les terroristes de Daech lui ont ôté la vie. "Il est sorti vivant du Bataclan mais il s'est effondré à l'extérieur de la salle. Il avait reçu deux balles, raconte Philippe Duperron, qui était en pleine réunion professionnelle au moment des attentats. J'ignorais que Thomas était au Bataclan, explique-t-il avant de préciser que son fils travaillait à la Maroquinerie, une autre salle de concert parisienne. Lorsque j'ai appris ce qui était en train de se passer à Paris, je me suis évidemment dit que c'était dramatique mais j'étais surtout soulagé que Thomas ne soit pas concerné."

C'est un peu plus tard dans la soirée que Philippe Duperron a reçu un appel inquiétant. "Notre deuxième fils, Nicolas, nous a dit où se trouvait Thomas. Il nous a également dit, en essayant de masquer son inquiétude, qu'il n'arrivait pas à le joindre, se souvient-il. Nous avons donc pris la voiture pour nous rendre à Paris. On avait une lueur d'espoir", poursuit l'Ornais. Les parents de Thomas ont finalement appris le décès de leur fils le 15 novembre 2015.

"La dernière phase du deuil"

Pendant dix ans et malgré la douleur, Philippe Duperron et son épouse, Chantal, ont progressé dans leur deuil. "Il y a d'abord eu une phase de colère, quoique cette colère était peut-être plutôt dirigée vers les politiques, témoigne le père de famille. Aujourd'hui, nous allons comme nous devons aller. Nous entamons la dernière phase du deuil qui est celle de l'acceptation. Nous avons la conscience aiguë et permanente que rien ne sera plus jamais comme avant et nous devons vivre avec", confie Philippe Duperron.

En 2016, les parents de Thomas ont décidé de rejoindre l'association de victimes 13onze15 Fraternité et vérité, après une longue période d'hésitation. "On était dans une attitude de réserve vis-à-vis des associations, raconte Philippe Duperron. Finalement, on s'est dit que c'était un bon moyen d'obtenir des informations. Nous voulions également aider les autres et on s'est aussi dit qu'au vu de nos professions, nous avions des choses à apporter", explique l'avocat, marié à une femme médecin.

Ne jamais oublier

Philippe Duperron est désormais le président de l'association. Le 13 novembre, il sera à Paris pour assister à la grande cérémonie d'hommage. "Le 4 novembre, nous avons organisé une journée de rencontre à laquelle plus de 200 personnes ont assisté. Nous en sommes très fiers, explique l'Ornais, qui avoue être sollicité par tous les médias depuis plusieurs semaines. Tout le monde fait son travail de mémoire. Nous devons, quoi qu'il nous en coûte, accepter de porter ces témoignages car la Mémoire doit être incarnée par ceux qui ont vécu les attentats", conclut Philippe Duperron.