Rouen. La police lance un appel à témoins pour retrouver une adolescente disparue

Elle est portée disparue depuis le 7 novembre 2025 à Rouen.

Une disparition jugée inquiétante par la police nationale qui lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Malvina Foissotte, 16 ans. Elle aurait été vue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever, précise la police.

#AppelATémoins | Aidez nos enquêteurs à retrouver Malvina disparue depuis le 7 novembre. Elle a été vue à plusieurs reprises dans le quartier de Saint-Sever #Rouen. pic.twitter.com/v9AXc4gsS8 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) November 13, 2025

Elle a les cheveux longs et bruns, les yeux verts, mesure 1m63 et porterait un débardeur noir et un ensemble veste et pantalon bleus.

En cas d'informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.