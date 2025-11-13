En ce moment Seven Nation Army The White Stripes
Rouen. La police lance un appel à témoins pour retrouver une adolescente disparue

Sécurité. La police nationale vient de lancer, jeudi 13 novembre 2025, un appel à témoins pour retrouver une adolescente disparue depuis le 7 novembre à Rouen. 

Publié le 13/11/2025 à 12h53, mis à jour le 13/11/2025 à 14h09 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. La police lance un appel à témoins pour retrouver une adolescente disparue
La police nationale a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver la jeune Malvina, âgée de 16 ans. - Police nationale

Elle est portée disparue depuis le 7 novembre 2025 à Rouen. 

Une disparition jugée inquiétante par la police nationale qui lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Malvina Foissotte, 16 ans. Elle aurait été vue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever, précise la police. 

Elle a les cheveux longs et bruns, les yeux verts, mesure 1m63 et porterait un débardeur noir et un ensemble veste et pantalon bleus. 

En cas d'informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.

