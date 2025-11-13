En ce moment One more time DAFT PUNK
Economie. Henri Carpentier participe au concours du Meilleur jeuneboulanger de France à Nancy, les 18 et 19 novembre.

Publié le 13/11/2025 à 11h00
Artisanat. Le Normand Henri Carpentier sera-t-il sacré Meilleur boulanger de France ?
Henri Carpentier s'entraîne avec ses deux professeurs de pratique, Etienne Gomez Lopez et Romain Goubot, toutes les semaines au CFA de Rouen.

Après la Normandie, il vise le titre national. Henri Carpentier, 21 ans, actuellement en Brevet professionnel au centre de formation Simone Veil Rouen, a remporté le concours du Meilleur jeune boulanger normand le 2 octobre dernier. Ce nouveau titre lui permet de participer et de représenter la Normandie lors de la finale nationale du Meilleur jeune boulanger à Nancy, les 18 et 19 novembre. Une étape qu'il ne pensait pas atteindre un jour. "Je suis parti de rien et j'ai eu mon CAP avec seulement la moyenne. Mes débuts étaient compliqués à cause du Covid, confie-t-il. Je ne pouvais pas aller au CFA, c'était très dur mais je me suis accroché." Une vocation qui lui vient de son frère, qui travaille en pâtisserie. "Je voulais suivre son exemple. Il m'a beaucoup appris et m'aide au quotidien", ajoute-t-il.

Des heures d'entraînement
avant le grand jour

Pour préparer le concours national, le jeune boulanger s'entraîne toutes les semaines depuis le mois de septembre, ce qui représente un réel investissement personnel : plus de jours de repos, "beaucoup de temps chez moi à écrire des recettes et à revoir tous mes cours". Du temps qu'il consacre aussi à l'école. Lors des entraînements, Etienne Gomez Lopez, l'un de ses professeurs de pratique, lui montre les bons gestes à adopter, tel un chef d'orchestre : "Il faut répéter la partition jusqu'à ce qu'elle soit fluide. Le but c'est de finir l'épreuve dans les temps", souligne son mentor. Des heures de préparation qui les ont rapprochés. "On s'appelle beaucoup. Je dois le pousser à faire de son mieux mais aussi l'encourager et parfois lui remonter le moral", affirme Etienne Gomez Lopez. Et justement Henri Carpentier aura besoin de soutien pour peaufiner les derniers détails, "encore un ou deux entraînements pour bien tout prévoir, s'organiser et avoir tout en tête", conclut-il.

Le concours

Du 18 au 19 novembre, le concours des Meilleurs jeunes boulangers de France se déroule à Nancy. Cette année, un Normand fait partie de l'aventure. Il s'agit d'Henri Carpentier, en formation au CFA de Rouen.

Une seule et même épreuve

Le concours s'étend sur deux jours, du 18 au 19 novembre, avec une première phase où les candidats disposent de 2h30 pour la préparation des préfermentations et les pétrissages de leur pâte. Le deuxième jour, les candidats bénéficient de 7h30 d'épreuve pour peser, façonner et cuire leurs préparations. S'ajoutent à cela l'épreuve pratique puis orale où ils présenteront les produits qu'ils auront confectionnés, et une autre où ils montreront leur cahier de recettes indiquant leurs méthodes de fabrication.

Plusieurs productions à réaliser

Pour ce concours, les candidats doivent produire un large panel de pains : tradition française, spéciaux, au levain, des viennoiseries diverses, du snacking (sandwichs, tartines) et une pièce artistique appelée "décor" en boulangerie.

Proclamation des résultats

Au total cette année, 18 jeunes tenteront de décrocher le titre de Meilleur jeune boulanger de France. Les résultats seront dévoilés jeudi 20 novembre.

Le professeur d'Henri Carpentier, Etienne Gomez Lopez, l'accompagne au concours du Meilleur jeune boulanger de France.

