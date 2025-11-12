En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Orne. Le parc animalier d'Ecouves reçoit la médaille du tourisme 

Tourisme. Jeudi 6 novembre, à l'Hôtel du Département d'Alençon, quinze habitants de l'Orne, dont le parc animalier d'Ecouves, ont reçu la Médaille du tourisme, une distinction qui récompense celles et ceux qui contribuent au rayonnement touristique du territoire.

Publié le 12/11/2025 à 17h26 - Par Lucie Peudevin
Le parc animalier d'Ecouves remporte la médaille du bronze du tourisme, jeudi 6 octobre. - E.M.

Ils font rayonner l'Orne par leurs métiers. Jeudi 6 novembre, à l'Hôtel du Département à Alençon, quinze Ornais ont reçu la médaille du tourisme. Cette distinction met à l'honneur ceux qui œuvrent au rayonnement touristique du territoire. La cérémonie était présidée par Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, et Marc André, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet. Ont été décernées une médaille d'or, deux médailles d'argent et douze médailles de bronze.

"La médaille de toute une équipe"

Vincent Chauvin, fondateur et directeur du Parc animalier d'Ecouves, fait partie de ceux qui ont reçu la médaille de bronze. "C'est la médaille de toute une équipe", écrit le parc sur ses réseaux sociaux. Le site emblématique fêtera ses vingt ans d'existence en 2026.

Danièle Lalaounis, hôtelière à Longny-au-Perche, a quant à elle reçu l'unique médaille d'or. Pendant 43 ans, elle a transmis les valeurs du métier à de nombreux apprentis. Dans l'Orne, le tourisme représente 2 900 emplois et un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. Il constitue un élément conséquent de l'activité économique et de l'attractivité locale.

