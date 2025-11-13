Granville. 4 000€ pour sauver Le Marité, le dernier terre-neuvier français

A l'occasion de la 22e édition du festival Toute la mer sur un plateau début octobre à Granville, la SPL des ports de la Manche et l'Association du festival des Coquillages et Crustacés de Granville se mobilisent pour la restauration du Marité. Chacune des deux structures a remis un don de 2 000€ à la Fondation du Patrimoine, un total de 4 000 euros donc, contribuant ainsi à préserver ce joyau du patrimoine maritime, dernier terre-neuvier français.

Un geste symbolique pour toute la filière maritime

"Ces soutiens sont un geste à haute valeur symbolique. Toute la filière se mobilise pour sauver le dernier terre-neuvier français", selon Marie-Pierre Fauvel, présidente du GIP Marité.

Pour Guy Montreuil, président du festival des Coquillages et Crustacés de Granville : "Le Marité, c'est l'histoire de Granville, mais aussi celle de ma famille. Mon grand-père a pêché sur ce type de bateau et y a rencontré ma grand-mère à Saint-Pierre-et-Miquelon."