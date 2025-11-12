Spectacle. Le son et lumière de la cathédrale de Bayeux vit sa dernière saison

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'admirer Le Merveilleux Voyage à l'intérieur de la cathédrale de Bayeux, ne tardez pas. Le spectacle son et lumière revient pour une ultime saison, avant de passer à une nouvelle création l'année prochaine, qui fêtera le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant.

Le spectacle débute à compter du 17 décembre, et ce jusqu'au 3 janvier. Il a lieu tous les soirs, sauf les 19, 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, à 18h, 18h30, 19h, 19h30, et 20h. L'accès est gratuit, sans réservation, mais limité à 300 personnes.

Ce spectacle son et lumière utilise les voûtes millénaires de la cathédrale pour revivre le Moyen Age, au cœur de l'édifice du XIe siècle. Révélée en 2023 et déjà applaudie par plus de 45 000 spectateurs, cette expérience sensorielle rend hommage à l'histoire et à l'architecture de Bayeux. Ce spectacle affirme ses liens d'attache régionaux.