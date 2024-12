Rouen. Un marché de Noël éphémère installé à la gare : "On voit des choses différentes"

C'est une première cette année. La gare de Rouen accueille dans son hall, depuis lundi 9 décembre, un marché de Noël éphémère, de 16h à 19h. Au total, 10 créateurs normands sont venus proposer à la vente leurs produits respectifs : bijoux, écharpes, viennoiserie, bougies, etc.

Les voyageurs

"Je suis venu ici découvrir ce que faisaient les artisans du coin", relate Stéphane Dehondt, client du marché de Noël. "J'ai découvert une boulangerie-pâtisserie [Les gourmandises du Chêne située à Allouville-Bellefosse N.D.L.R.] dont les produits ont l'air de bonne qualité et qui donnent envie", confie ce dernier. "On voit des choses différentes, c'est un marché de Noël particulier", ajoute Sylvain Gomis, un autre client. "Je prends toujours le train, je passe le soir ici donc j'ai acheté un tote bag et un t-shirt." Et il n'est pas le seul voyageur à s'être arrêté. Michel Lesourd en a aussi profité pour voir de plus près les produits des créateurs locaux. "Je dois aller en région parisienne et j'ai découvert ce marché par hasard. Ce sont de jolis produits pour Noël comme des écharpes avec des tissus de qualité, c'est très bien de venir à nous", dévoile-t-il.

Les créateurs

"Je récupère des vêtements de l'association Ecolocity ou de la ressourcerie Résistes. Les vêtements destinés à la déchetterie, je les récupère pour les customiser et créer des pièces uniques", raconte Ndiaye Thiam qui a créé son entreprise, Solatema. "Entre deux trains, les voyageurs peuvent acheter leurs cadeaux de Noël", assure-t-elle. L'un de ses produits phares, c'est le tote bag en tissu créé grâce à d'anciens rideaux. On retrouve aussi les créations d'Emilie Martin, créatrice d'Emi Eloi. "Je travaille les métaux précieux. Je fais des bijoux en argent que je fabrique à partir de mes dessins." Sa spécialité, c'est la ciselure, "je tape sur du métal pour dessiner dessus" et créé des pendentifs, des bagues, etc. Selon elle, le fait d'être installé dans la gare a plusieurs avantages. "C'est un lieu insolite. On voit toutes sortes de clients. Les gens sont très intéressés de retrouver un travail fait main et local", constate-t-elle.

Le marché prendra fin samedi 14 décembre.