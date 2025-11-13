Sport. "On manquait d'infrastructures" : un nouveau terrain de foot à 5 pour l'US Alençon

Et de six pour l'US Alençon ! Jusqu'ici équipé de cinq terrains de football, dont un terrain d'honneur et un terrain synthétique, le club bénéficie désormais d'une aire de foot à cinq, sur le site du stade Jacques Fould. "On a 150 licenciés et on manquait d'infrastructures", témoigne Nicolas Bansard, président de l'USA, qui avait fait la demande d'un nouveau terrain en 2021. "On a deux équipes qui s'entraînent toujours à la plaine des sports, près d'Alençon. Ce nouveau terrain va donc permettre d'accueillir plus de licenciés sur le site de Jacques Fould", poursuit-il.

Un chantier à 212 000 euros

Le montant total des travaux s'élève à plus de 210 000 euros, dont 112 000 ont été financés par la Ville. L'Agence nationale du sport, la Fédération française de football et le Conseil départemental ont également participé au financement du chantier.

Le nouveau terrain, entouré de grilles et de filets, présente une dimension finale réglementaire de 35 mètres par 20. "La pelouse est synthétique et donc facile à entretenir", confie le maire d'Alençon, Joaquim Pueyo. Le gazon synthétique dernière génération, lesté de sable, permettra aux licenciés de l'USA de pratiquer le football dans de bonnes conditions, peu importe la météo. "Le terrain va nous permettre de faire de la récupération physique et des petits tournois. Il est également adapté pour la progression technique des enfants", ajoute Nicolas Bansard.

"Il est incroyable !"

Mercredi 12 octobre, la nouvelle infrastructure a été inaugurée en présence de nombreux jeunes licenciés. "Il est incroyable", sourit Amaury, 11 ans. De son côté, Emma, 12 ans, avoue avoir hâte de tester la nouvelle pelouse. "Le terrain est beau. On va pouvoir s'entraîner dans un plus petit espace et c'est bien", raconte la jeune capitaine de l'équipe féminine.

Le terrain sera également utilisé par des personnes plus âgées. "Les adultes qui ont des problèmes de mobilité pourront venir faire du foot en marchant", explique Joaquim Pueyo. Il y a quelques semaines, la Ville d'Alençon avait inauguré une aire de fitness dans le parc des Promenades ainsi que des casiers connectés, permettant l'emprunt gratuit de matériel sportif, dans le quartier de Courteille. "Le sport est un vecteur d'épanouissement, il crée du lien social", conclut le maire d'Alençon.

