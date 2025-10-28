Alençon. Du matériel sportif en libre-service dans le quartier de Courteille

Jeu de mölkky, ballons de basketball, filets de badminton et de spikeball… Samedi 25 octobre, le Conseil des Jeunes 2024-2025 et les élus de la Ville d'Alençon ont inauguré des casiers connectés assurant la mise à disposition de matériel sportif aux habitants.

Jusqu'à trois heures d'utilisation

Les quatre casiers avaient été installés dans le quartier de Courteille, près du city-stade et du gymnase Poisson, fin septembre. "Des statistiques ont mis en évidence que depuis son installation, l'équipement est utilisé plus de deux fois par jour en moyenne", écrit la Ville d'Alençon.

Pour utiliser le matériel sportif, il suffit de télécharger l'application Box up et de créer un compte à son nom. L'utilisateur peut ensuite sélectionner le matériel qu'il souhaite emprunter et l'utiliser pendant une durée totale de trois heures. Une alerte lui est envoyée par message à la fin du temps imparti. Les nouveaux équipements ont été installés pour un montant de 15 660 euros.