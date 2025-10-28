En ce moment RICH GIRL GWEN STEFANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. Du matériel sportif en libre-service dans le quartier de Courteille

Sport. La Ville d'Alençon et le Conseil des jeunes 2024-2025 ont inauguré, samedi 25 octobre, les nouveaux casiers connectés situés dans la rue de Vicques. Les équipements garantissent l'accès gratuit à du matériel sportif.

Publié le 28/10/2025 à 18h12 - Par Martin Patry
Alençon. Du matériel sportif en libre-service dans le quartier de Courteille
Les casiers sont installés près du city-stade de Courteille, à Alençon. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jeu de mölkky, ballons de basketball, filets de badminton et de spikeball… Samedi 25 octobre, le Conseil des Jeunes 2024-2025 et les élus de la Ville d'Alençon ont inauguré des casiers connectés assurant la mise à disposition de matériel sportif aux habitants.

Jusqu'à trois heures d'utilisation

Les quatre casiers avaient été installés dans le quartier de Courteille, près du city-stade et du gymnase Poisson, fin septembre. "Des statistiques ont mis en évidence que depuis son installation, l'équipement est utilisé plus de deux fois par jour en moyenne", écrit la Ville d'Alençon. 

Pour utiliser le matériel sportif, il suffit de télécharger l'application Box up et de créer un compte à son nom. L'utilisateur peut ensuite sélectionner le matériel qu'il souhaite emprunter et l'utiliser pendant une durée totale de trois heures. Une alerte lui est envoyée par message à la fin du temps imparti. Les nouveaux équipements ont été installés pour un montant de 15 660 euros.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alençon. Du matériel sportif en libre-service dans le quartier de Courteille
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple