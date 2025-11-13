En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Rouen. Le 501 : ce nouveau bar cible les amateurs de fléchettes

Economie. Le 501 ouvre ses portes, vendredi 14 novembre 2025, au 13 rue du Crosne à Rouen. C'est l'un des premiers bars de Rouen centré sur les fléchettes.

Publié le 13/11/2025 à 17h13 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Le 501 : ce nouveau bar cible les amateurs de fléchettes
Romain Boulet est l'un des gérants du bar 501 à Rouen avec Flamur Tissier.

Un nouveau bar dédié aux fléchettes, le 501, ouvre ses portes à Rouen, vendredi 14 novembre. Son nom n'a pas été choisi au hasard. Il fait référence au jeux de fléchettes le plus populaire des pubs et des bars, où tous les joueurs commencent par 501 points avec comme objectif, d'être le premier à atteindre 0. Bien qu'il existe à Rouen quelques bars équipés d'une cible ou deux, aucun n'était jusqu'à présent entièrement consacré à cette discipline.

Un équipement moderne

Le 501 propose aux amateurs ou aux professionnels de lancer sur cinq cibles de fléchettes traditionnelles en liège et neuf électroniques. Les cibles traditionnelles sont accompagnées de tablettes, qui "comptabilisent les points grâce aux systèmes de détection et peuvent également vous prendre en photo ou permettre de revoir les vidéos des lancers", précise Romain Boulet, l'un des gérants de l'établissement. Le bar possède également un atout majeur, un rooftop (toit-terrasse), "le seul de Rouen centre", ajoute-t-il.

Au bar 501 à Rouen, cinq cibles traditionnelles sont placées au premier étage de l'établissement.Au bar 501 à Rouen, cinq cibles traditionnelles sont placées au premier étage de l'établissement.

Un lieu inclusif

Les deux gérants, Romain Boulet et Flamur Tissier, souhaitent lier ce sport à "une ambiance décontractée avec de l'amusement". Il s'agit d'un lieu ouvert à tous et à tout niveau. "Il y a aussi des petits jeux qui sont adaptés sur toutes les machines, on peut s'amuser et jouer tout en se mélangeant", assure Romain Boulet

Démocratiser cette discipline

"C'est l'un des sports le plus regardés en Angleterre, ce qui n'est pas le cas en France", affirme encore le gérant. C'est pourquoi les deux amis comptent organiser des tournois de fléchettes prochainement dans leur établissement. Ils souhaitent également cibler un public jeune avec la création "d'une école de fléchettes le mercredi pour leur apprendre à jouer". Par la suite, le cogérant envisage de "mettre en place des cours pour les adultes, pour rectifier leurs gestes par exemple avec des professionnels", annonce-t-il. Le bar sera ouvert du mardi au dimanche. 

Au bar 501 à Rouen, cinq cibles traditionnelles sont placées au premier étage de l'établissement.

Rouen. Le 501 : ce nouveau bar cible les amateurs de fléchettes
