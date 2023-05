Alençon. Open de fléchettes à la Halle aux toiles : un sport à découvrir

Que vous soyez amateur ou grand professionnel, samedi 6 et dimanche 7 mai aura lieu un grand tournoi de fléchettes à la Halle aux toiles d'Alençon. Organisée par l'Association de fléchettes du toucan (AFT), cette compétition accueillera des joueurs qui pratiquent un sport plus difficile qu'il n'y parait. En duo ou en équipe, ce sont plus d'une centaine de participants qui viendront pour remporter le gros lot.

"On avait le projet de faire un gros tournoi et, cette année, on le réalise enfin", exprime Charles-Olivier Jacquin, secrétaire général de l'AFT. Il ajoute : "Aujourd'hui, on a dix-sept équipes de quatre et quarante-huit doublettes inscrites pour notre premier gros tournoi."

Du cricket au 501

Différents modes de jeux seront utilisés durant ce tournoi, notamment le cricket et le 501. "Le but du 501 est d'arriver à zéro sans dépasser, explique le secrétaire général de l'association. Et pour le cricket, on joue les chiffres du 15 au 20, ainsi que la bulle. L'objectif est de marquer le plus de points possible.”

Pour s'améliorer, Elvis Launay, membre de l'association et ancien champion de France en équipe, explique comment perfectionner ses lancers : "Quand on est gaucher, on met son pied gauche en avant, et inversement. Cela permet de conserver un équilibre pour aller vers le devant de la cible."