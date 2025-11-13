[Actualisé] Rouen. Après l'appel à témoins, la jeune Malvina retrouvée saine et sauve

Mise à jour. La police indique vers 16h40, jeudi 13 novembre, que l'avis de recherche, lancé le matin même, prend fin. "Grâce à votre mobilisation incroyable, la jeune Malvina a été retrouvée saine et sauve", indiquent les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux.

#FinAvisDeRecherche | Bonne nouvelle !

Grâce à votre mobilisation incroyable, la jeune Malvina a été retrouvée saine et sauve 🙏💖



Un immense MERCI à chacun d'entre vous pour vos partages, vos messages et votre solidarité.

Ensemble, on est plus forts 💪✨#Merci #Solidarité pic.twitter.com/CF1jnYUAgh — Police nationale 76 (@PoliceNat76) November 13, 2025

Elle est portée disparue depuis le 7 novembre 2025 à Rouen.

Une disparition jugée inquiétante par la police nationale qui lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Malvina, 16 ans. Elle aurait été vue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever, précise la police.

Elle a les cheveux longs et bruns, les yeux verts, mesure 1m63 et porterait un débardeur noir et un ensemble veste et pantalon bleus.

En cas d'informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.