En ce moment Celui qui part Joseph Kamel
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. "L'Ame idéale" : Jonathan Cohen dans une histoire d'amour impossible… au cœur de la Normandie

Société. "L'Ame idéale" d'Alice Vial, porté par Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen, est une comédie romantique fantastique tournée en Normandie, entre Le Havre, Montivilliers, Saint-Valéry-en-Caux et Sainte-Adresse. Le film ancre son histoire d'amour surnaturelle dans un territoire qui lui ressemble : authentique, poétique et vibrant.

Publié le 09/11/2025 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
People. "L'Ame idéale" : Jonathan Cohen dans une histoire d'amour impossible… au cœur de la Normandie
Serait-ce un train Nomad qu'on aperçoit dans la bande-annonce ? - Gaumont

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pendant 23 jours, du 28 octobre au 29 novembre 2024, l'équipe d'Alice Vial a posé ses caméras dans plusieurs coins emblématiques de la Seine-Maritime.

Des falaises de Sainte-Adresse aux rues du Havre, chaque décor a été choisi pour sa force visuelle et son atmosphère singulière. Le tournage, soutenu par la Région Normandie, le CNC et Normandie Images, a mobilisé les habitants et transformé certains lieux en véritables plateaux de cinéma.

Une comédie romantique teintée de fantastique

L'Ame idéale raconte l'histoire d'Elsa, une jeune médecin brillante dotée d'un don secret : elle voit et aide les morts à "passer de l'autre côté".

Sa rencontre avec Oscar bouleverse tout : un amour impossible, puisqu'il ignore lui-même qu'il est mort. Entre émotions, rires et mystère, Alice Vial livre une comédie romantique à la fois tendre et surnaturelle, sublimée par l'alchimie entre Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen.

Le scénario signé Jean-Toussaint Bernard et la photographie de Julien Poupard (plusieurs fois nommé aux César) promettent un film aussi fort visuellement qu'émotionnellement.

Un film "normand" qui rayonne dans les festivals

Avant sa sortie nationale le 17 décembre 2025, L'Ame idéale passera par plusieurs festivals. Déjà sélectionné en compétition au Festival du Film de Varsovie, il sera également présenté aux Egaluantes, le festival normand de Carentan-les-Marais, symbole de son ancrage territorial.

Ce choix de diffusion locale s'inscrit dans une démarche claire : mettre en lumière les talents normands et valoriser la région comme terre de cinéma.

La Normandie, véritable personnage du film

Au-delà des paysages, c'est toute une région qui s'invite à l'écran.

Le lien entre cinéma et territoire est au cœur du projet : du soutien institutionnel aux habitants curieux venus observer le tournage, L'Ame idéale a su créer une dynamique collective autour de son histoire.

La Normandie n'est pas un simple décor : elle devient un personnage à part entière, inspirant, lumineux et mystérieux : à l'image du film.

Encore une fois la Normandie rayonne au cinéma

Avec L'Ame idéale, Alice Vial signe une œuvre où romance, fantastique et ancrage territorial se mêlent à merveille.

Porté par Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau, ce film à la fois sensible et audacieux met en avant la beauté de la Normandie et prouve, une fois de plus, que le cinéma français sait faire battre le cœur des régions.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
People. "L'Ame idéale" : Jonathan Cohen dans une histoire d'amour impossible… au cœur de la Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple