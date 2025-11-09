People. "L'Ame idéale" : Jonathan Cohen dans une histoire d'amour impossible… au cœur de la Normandie

Pendant 23 jours, du 28 octobre au 29 novembre 2024, l'équipe d'Alice Vial a posé ses caméras dans plusieurs coins emblématiques de la Seine-Maritime.

Des falaises de Sainte-Adresse aux rues du Havre, chaque décor a été choisi pour sa force visuelle et son atmosphère singulière. Le tournage, soutenu par la Région Normandie, le CNC et Normandie Images, a mobilisé les habitants et transformé certains lieux en véritables plateaux de cinéma.

Une comédie romantique teintée de fantastique

L'Ame idéale raconte l'histoire d'Elsa, une jeune médecin brillante dotée d'un don secret : elle voit et aide les morts à "passer de l'autre côté".

Sa rencontre avec Oscar bouleverse tout : un amour impossible, puisqu'il ignore lui-même qu'il est mort. Entre émotions, rires et mystère, Alice Vial livre une comédie romantique à la fois tendre et surnaturelle, sublimée par l'alchimie entre Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen.

Le scénario signé Jean-Toussaint Bernard et la photographie de Julien Poupard (plusieurs fois nommé aux César) promettent un film aussi fort visuellement qu'émotionnellement.

Un film "normand" qui rayonne dans les festivals

Avant sa sortie nationale le 17 décembre 2025, L'Ame idéale passera par plusieurs festivals. Déjà sélectionné en compétition au Festival du Film de Varsovie, il sera également présenté aux Egaluantes, le festival normand de Carentan-les-Marais, symbole de son ancrage territorial.

Ce choix de diffusion locale s'inscrit dans une démarche claire : mettre en lumière les talents normands et valoriser la région comme terre de cinéma.

La Normandie, véritable personnage du film

Au-delà des paysages, c'est toute une région qui s'invite à l'écran.

Le lien entre cinéma et territoire est au cœur du projet : du soutien institutionnel aux habitants curieux venus observer le tournage, L'Ame idéale a su créer une dynamique collective autour de son histoire.

La Normandie n'est pas un simple décor : elle devient un personnage à part entière, inspirant, lumineux et mystérieux : à l'image du film.

Encore une fois la Normandie rayonne au cinéma

Avec L'Ame idéale, Alice Vial signe une œuvre où romance, fantastique et ancrage territorial se mêlent à merveille.

Porté par Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau, ce film à la fois sensible et audacieux met en avant la beauté de la Normandie et prouve, une fois de plus, que le cinéma français sait faire battre le cœur des régions.