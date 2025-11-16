En ce moment MAIS JE T'AIME GRAND CORPS MALADE ET CAMILLE LELLOUCHE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Rouen. Le Manoir, une cuisine traditionnelle et raffinée

Economie. Le Manoir d'Isneauville,restaurant du groupe Frénois,propose des plats simples mais raffinés.

Publié le 16/11/2025 à 11h00 - Par Margaux Fresnais
Bonne table à Rouen. Le Manoir, une cuisine traditionnelle et raffinée
Le Manoir est ouvert tous les jours de la semaine à partir de 10h.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A l'intérieur du Manoir d'Isneauville, une décoration chic avec des matériaux nobles. Les couleurs utilisées, marron et vert, rendent le lieu très harmonieux. Durant les beaux jours, il est également possible de profiter de la terrasse, qui peut accueillir une centaine de couverts.

Une formule à 21€ le midi

Je suis venue exprès pour cette formule du midi à 21€, disponible depuis fin octobre. Elle comprend soit une entrée et un plat, soit un plat et un dessert et pour les plus gourmands les trois sont à 26€. Je me laisse tenter par l'avocado toast accompagné de ses frites. Un plat qui se présente comme frais et léger pour avoir encore un peu de place pour le dessert. Il se compose d'une grande tranche de pain garnie de fromage frais, de guacamole et d'un demi-avocat avec du citron et des graines de sésame.

L'avocado toast et ses frites.L'avocado toast et ses frites.

L'assiette est finalement plus copieuse que prévu, car je n'ai plus faim lorsque le café gourmand arrive. Pour ce dessert, il faut rajouter 1€ de plus à la formule. Dans l'assiette, plusieurs petites gourmandises : un financier, un moelleux au chocolat, une verrine avec une mousse parsemée d'ananas et une boule de glace au citron pour faire passer le tout. Une agréable fin de repas, bien que modeste.

Le café gourmand pour lequel il faut rajouter 1€ de plus à la formule.Le café gourmand pour lequel il faut rajouter 1€ de plus à la formule. - Margaux Fresnais

Le Manoir est décrit comme "une bonne brasserie avec des produits simples, principalement régionaux, de saison et de qualité" par Camille Renault, directrice des opérations pour le groupe Frénois, qui possède Le Manoir mais aussi Mamma Mia et Mimosa à Bois-Guillaume. La carte change tous les trois mois "pour avoir des produits de saison et qui plaisent à tout le monde", ajoute-t-elle. On peut y retrouver un suprême de poulet, une entrecôte ou encore des coquilles Saint-Jacques. Pour les végétariens, il est possible de déguster des linguine à la crème de parmesan. Des soirées festives sont proposées au Manoir certains vendredis soir avec un DJ, des musiciens et des chanteurs. Une adresse avec un cadre très agréable.

Pratique. 100 allée du Manoir, Isneauville. Ouvert 7j/7. Tel. 02 32 80 47 64.

Galerie photos
L'avocado toast et ses frites. Le café gourmand pour lequel il faut rajouter 1€ de plus à la formule. - Margaux Fresnais

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Rouen. Le Manoir, une cuisine traditionnelle et raffinée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple