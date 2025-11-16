Bonne table à Rouen. Le Manoir, une cuisine traditionnelle et raffinée

A l'intérieur du Manoir d'Isneauville, une décoration chic avec des matériaux nobles. Les couleurs utilisées, marron et vert, rendent le lieu très harmonieux. Durant les beaux jours, il est également possible de profiter de la terrasse, qui peut accueillir une centaine de couverts.

Une formule à 21€ le midi

Je suis venue exprès pour cette formule du midi à 21€, disponible depuis fin octobre. Elle comprend soit une entrée et un plat, soit un plat et un dessert et pour les plus gourmands les trois sont à 26€. Je me laisse tenter par l'avocado toast accompagné de ses frites. Un plat qui se présente comme frais et léger pour avoir encore un peu de place pour le dessert. Il se compose d'une grande tranche de pain garnie de fromage frais, de guacamole et d'un demi-avocat avec du citron et des graines de sésame.

L'avocado toast et ses frites.

L'assiette est finalement plus copieuse que prévu, car je n'ai plus faim lorsque le café gourmand arrive. Pour ce dessert, il faut rajouter 1€ de plus à la formule. Dans l'assiette, plusieurs petites gourmandises : un financier, un moelleux au chocolat, une verrine avec une mousse parsemée d'ananas et une boule de glace au citron pour faire passer le tout. Une agréable fin de repas, bien que modeste.

Le café gourmand pour lequel il faut rajouter 1€ de plus à la formule. - Margaux Fresnais

Le Manoir est décrit comme "une bonne brasserie avec des produits simples, principalement régionaux, de saison et de qualité" par Camille Renault, directrice des opérations pour le groupe Frénois, qui possède Le Manoir mais aussi Mamma Mia et Mimosa à Bois-Guillaume. La carte change tous les trois mois "pour avoir des produits de saison et qui plaisent à tout le monde", ajoute-t-elle. On peut y retrouver un suprême de poulet, une entrecôte ou encore des coquilles Saint-Jacques. Pour les végétariens, il est possible de déguster des linguine à la crème de parmesan. Des soirées festives sont proposées au Manoir certains vendredis soir avec un DJ, des musiciens et des chanteurs. Une adresse avec un cadre très agréable.

Pratique. 100 allée du Manoir, Isneauville. Ouvert 7j/7. Tel. 02 32 80 47 64.