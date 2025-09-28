En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Bonne table à Rouen. Des plats réconfortants chez Mimosa

Loisir. Mimosa succède à La Tabledu Boucher, route de Neufchâtelà Bois-Guillaume. Que vautcette nouvelle adresse ?

Publié le 28/09/2025 à 11h00 - Par Justine Carrère
Emma Courault, Alexandre Dehays, Thibault Vitreux et Madison Hospitael travaillent à Mimosa.

Mimosa est l'une des dernières adresses à avoir ouvert à Bois-Guillaume. Depuis un an, cet établissement qui appartient au groupe Frénois propose au 3980 route de Neufchâtel, une cuisine de type "brasserie". Dès l'entrée, on découvre un décor moderne et chaleureux. Des panneaux de bois aux formes rétro apportent du relief au mur de la salle principale et dans les salles annexes, les couleurs vert et terracotta s'entremêlent.

Une carte gourmande

A la carte, 11 entrées sont proposées, de l'œuf mimosa à la terrine de campagne en passant par le carpaccio de bœuf. Du côté des plats, entre les pâtes, les salades et les burgers, le client a le choix. En dessert, les classiques sont à l'honneur : la brioche perdue, le tiramisu, la mousse au chocolat et les profiteroles. Le midi, le menu Le Lavandou propose entrée-plat ou plat-dessert à 18,90€, et le menu complet est à 22,90€. Le menu Bormes-les-Mimosas, lui, inclut entrée-plat ou plat-dessert à 28,90€, et la formule complète est à 33,90€. Lors de ma venue, je me suis dirigée vers le menu Lavandou complet. J'ai débuté mon repas avec les croquetas au jambon. Une spécialité espagnole à base de béchamel au jambon, puis panée. Elles étaient croustillantes à l'extérieur et onctueuses à l'intérieur. J'ai ensuite dégusté une bavette et des frites maison. La cuisson était maîtrisée et les frites, croustillantes et fondantes. J'ai terminé mon repas par l'un de mes desserts préférés, la panna cotta aux fruits rouges. Un entremets italien bien frais et acidulé grâce au coulis versé sur le dessus.

Comme l'explique Alexandre Dehays, responsable de salle, "Mimosa c'est une brasserie. Les viandes, les frites maison et les pâtes sont à l'honneur". Les deux spécialités de la maison à tester sont "le foie gras et la mousse au chocolat".

Une bonne adresse à tester entre collègues le midi et en famille le soir.

Pratique. 3980 route de Neufchâtel, Bois-Guillaume. Du lundi au dimanche dès 11h30 puis dès 18h30. Tel : 02 35 91 92 11.

