Rouen. Un nouveau frigo solidaire a été installé

Un nouveau frigo solidaire a été installé dans le quartier des Hauts-de-Rouen le 18 octobre dernier devant les locaux de l'association Initiative et Développement sur les Hauts (i.d.hauts). Ce dispositif a été créé à l'échelle nationale en 2017, il permet à toute personne de déposer ou de récupérer gratuitement des denrées alimentaires. Ce nouveau réfrigérateur succède à celui inauguré en février 2024 devant la boulangerie Les Délices à Rouen. Les commerçants peuvent y déposer leurs invendus et les particuliers peuvent y apporter des plats non ouverts ou des boissons scellées. Chacun peut se servir librement durant les horaires d'ouverture de l'association, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h-18h et le samedi de 8h30 à 12h.