Rouen. Un frigo solidaire vient d'être installé près de la Cathédrale

Après le frigo solidaire installé au Burger green à Rouen au 120 rue du Général Leclerc, qui a récemment fermé ses portes, un nouveau a été installé. Il se situe devant la boulangerie Les délices de la cathédrale à Rouen et a été inauguré mardi 20 février. "J'ai reçu un mail du moulin Axiane qui indiquait qu'on pouvait avoir un frigo solidaire", raconte Steve Cannevière, gérant de l'établissement. Il s'adresse à toute personne dans la précarité et aux sans-abri. Le principe est simple : les commerçants y mettent leurs invendus et les particuliers, des plats non ouverts ou des boissons fermées hermétiquement. Ensuite, chacun peut se servir gratuitement aux horaires d'ouverture de la boulangerie, de 8h à 19h15 du lundi au samedi.