Granville. Un incendie s'est déclaré dans ce restaurant de la gare maritime

Jeudi 6 novembre, en fin d'après-midi, un feu s'est déclaré dans le restaurant "L'embarcadère", situé près de la gare maritime de Granville.

Aucune victime à déplorer

L'incendie a débuté au niveau du compteur électrique, puis les flammes se sont propagées au niveau du bar du restaurant. Aucune victime n'est à déplorer car l'établissement était fermé au moment du feu, mais 6 personnes sont actuellement au chômage technique.

19 sapeurs-pompiers se sont déplacés sur le lieu de l'incendie pour contrôler le feu à l'aide d'une lance.