Orne. "Le cœur serré et les yeux humides : le festival Les Bichoiseries 2026 annulé

Culture. L'organisation du festival Les Bichoiseries de Cerisy-Belle-Etoile dans l'Orne a annoncé, mercredi 5 novembre, annuler l'édition 2026. La décision a été prise à cause d'incertitudes économiques et politiques et dans un contexte culturel fragilisé.

Publié le 06/11/2025 à 08h35, mis à jour le 06/11/2025 à 08h38 - Par Thibault Lecoq
Il n'y aura pas d'édition 2026 du festival Les Bichoiseries dans l'Orne, annoncent les organisateurs, mercredi 5 novembre. - Festival Les Bichoiseries

L'annonce a été dure à faire, le "cœur serré et les yeux humides". Les organisateurs du festival Les Bichoiseries à Cerisy-Belle-Etoile près de Flers dans l'Orne ont annoncé mercredi 5 novembre l'annulation de l'édition 2026. Il s'agit d'une pause pour se donner le temps de réfléchir et se recentrer sur l'association, avant de revenir en 2027, sous une forme ou une autre.

Des coûts importants

"Le monde des festivals et des concerts traverse une période extrêmement délicate : flambée des coûts de production (cachets artistiques, sonorisation, logistique, énergie), concurrence accrue sur un calendrier déjà saturé, baisse de la fréquentation de certains événements, évolution des habitudes et des attentes du public…", explique le festival.

Repenser le modèle

Avec les incertitudes politiques et économiques et devant un contexte culturel fragilisé, des associations comme celle qui organise Les Bichoiseries doivent se remettre en question, assurent les organisateurs. Ils vont donc prendre le temps de "se recentrer sur l'association, sur les valeurs, et penser des solutions durables pour continuer de proposer des moments musicaux et culturels intenses et fédérateurs". Ils promettent de revenir en 2027 "sous une autre forme ou une autre dimension". Et de conclure : "Ceci n'est pas un adieu… mais un rendez-vous différé."

