Saint-Lô. Les Echappées Sonores : Interview avec Lyrix Lost Hours et Laurent Huot

Invités dans les studios de Tendance Ouest, le chanteur Lyrix Lost Hours et Laurent Huot, représentant des magasins Giant, ont confié leur enthousiasme la veille du concert.

« On voulait offrir un vrai moment de musique, simple, sincère et accessible à tous. Les Échappées Sonores, c’est une parenthèse de partage avant tout », explique Mehdi Messehiq alias Lyrix Lost Hours.

Pour Laurent Huot, ce projet s’est imposé comme une évidence :

« Soutenir des artistes locaux, c’est aussi soutenir la vie culturelle de notre territoire. Giant est une enseigne de proximité, et cette soirée, c’est justement ça : de la proximité, du plaisir et du son ! ». La soirée promet une ambiance à la fois chaleureuse et électrisante.

Au-delà de la scène, c’est aussi une belle histoire d’amitié qui unit les deux hommes. Passionné de musique, Laurent Huot suit depuis longtemps les projets de Lyrix Lost Hours. De fil en aiguille, une relation d'amitié s’est tissée entre eux.



Une manière parfaite de célébrer la scène locale, portée par des partenaires engagés et des artistes inspirés.

Laurent Huot des magasins Giant de Saint-Lô, Cherbourg et Caen et Lyrix Lost Hours étaient au micro de Tendance Ouest ce jeudi pour une interview à écouter ci-dessous en intégralité.

Les Échappées Sonores

Jeudi 7 novembre – à partir de 20h

Le Milton, Saint-Lô

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles





