En ce moment Toi Jamais ORIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Saint-Lô. Les Echappées Sonores : Interview avec Lyrix Lost Hours et Laurent Huot

Ce jeudi, le Milton accueille un rendez-vous musical unique en son genre : Les Échappées Sonores, un concert gratuit imaginé pour faire vibrer Saint-Lô au rythme des talents normands.

Publié le 05/11/2025 à 20h51, mis à jour le 05/11/2025 à 21h03 - Par Rodolphe de la Croix
Saint-Lô. Les Echappées Sonores : Interview avec Lyrix Lost Hours et Laurent Huot
Lyrix Lost Hours et Laurent Huot (Giant Agneaux - Cherbourg - Caen) étaient les invités de Tendance Ouest avant leur concert aux Échappées Sonores, ce jeudi au Milton à Saint-Lô.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Invités dans les studios de Tendance Ouest, le chanteur Lyrix Lost Hours et Laurent Huot, représentant des magasins Giant, ont confié leur enthousiasme la veille du concert.

« On voulait offrir un vrai moment de musique, simple, sincère et accessible à tous. Les Échappées Sonores, c’est une parenthèse de partage avant tout », explique Mehdi Messehiq alias Lyrix Lost Hours.

Pour Laurent Huot, ce projet s’est imposé comme une évidence :

« Soutenir des artistes locaux, c’est aussi soutenir la vie culturelle de notre territoire. Giant est une enseigne de proximité, et cette soirée, c’est justement ça : de la proximité, du plaisir et du son ! ». La soirée promet une ambiance à la fois chaleureuse et électrisante.

Au-delà de la scène, c’est aussi une belle histoire d’amitié qui unit les deux hommes. Passionné de musique, Laurent Huot suit depuis longtemps les projets de Lyrix Lost Hours. De fil en aiguille, une relation d'amitié s’est tissée entre eux.

Une manière parfaite de célébrer la scène locale, portée par des partenaires engagés et des artistes inspirés.

Laurent Huot des magasins Giant de Saint-Lô, Cherbourg et Caen et Lyrix Lost Hours étaient au micro de Tendance Ouest ce jeudi pour une interview à écouter ci-dessous en intégralité. 

Interview_Les Echappées Sonores 2025

Les Échappées Sonores
Jeudi 7 novembre – à partir de 20h
Le Milton, Saint-Lô
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles



Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Saint-Lô. Les Echappées Sonores : Interview avec Lyrix Lost Hours et Laurent Huot
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple